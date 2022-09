Attualita 146

A Caltanissetta 21 volontari abilitati al soccorso in ambulanza della Croce Rossa

Ottimi i risultati conseguiti dai candidati che hanno superato questo difficile esame

Redazione

29 Settembre 2022 19:00 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/a-caltanissetta-21-volontari-abilitati-al-soccorso-in-ambulanza-della-croce-rossa Copia Link Condividi Notizia

Si sono svolti giovedì 29 settembre 2022 presso la sede della Sala Formazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta gli esami di abilitazione del corso per Soccorritori in Ambulanza della Croce Rossa Italiana. La commissione d’esame presieduta dall’Istruttore Nicolò Piave, con il Direttore del Corso Andrea Giovanni Cocita, e dagli istruttori Andrea Miccichè, Marco Lacagnina e Christian Fenu, hanno sottoposto ad esame abilitativo i ventuno volontari che oltre ad aver regolarmente frequentato le oltre 180 ore del corso di formazione hanno svolto ulteriori trenta ore in affiancamento ad equipaggi completi in servizio in eccedenza 118 e nelle assistenze sanitarie con ambulanza.

L’esame, ha visto i ventuno candidati volontari svolgere una prova scritta con sessanta domande a risposta multipla, un esame sulle manovre di rianimazione cardio polmonare ed un esame sulla conoscenza dei presidi di emergenza presenti sulle ambulanze, nonché manovre di immobilizzazione e trasporto in emergenza. Ottimi i risultati conseguiti dai candidati che superando questo difficile esame andranno a potenziare la forte schiera di volontari già presenti ed attivi nella Croce Rossa di Caltanissetta nell’ambito dell’emergenza sanitaria. Il Consiglio Direttivo sempre più orgoglioso del gruppo di volontari che a Caltanissetta ormai da qualche anno continuano a svolgere attività a favore dei vulnerabili nonché si prodigano quotidianamente in attività di formazione e soccorso, grandissimi i risultati raggiunti con la collaborazione di tutti gli istruttori che si alternano nella formazione sanitaria.

“in un periodo cosi delicato – afferma Piave – ove i servizi di ambulanza per trasferimento pazienti, anche Covid positivi o con altre patologie, in collaborazione con la Centrale Operativa 118 e con il Comitato Regionale CRI Sicilia sono sempre più frequenti, avere ulteriori volontari preparati e pronti ad intervenire è fondamentale per dare una immediata risposta ai cittadini che necessitano di assistenza, abbiamo di recente potenziato il nostro parco auto con due ambulanze e 4 autovetture che sono utili per svolgere i servizi in convenzione con l’Azienda Sanitaria Provinciale, tutto frutto dell’instancabile opera dei volontari. Un forte ringraziamento a Marco Lacagnina, Andrea Miccichè e Noemi Mantione che hanno coordinato il corso di formazione, ad Andrea Giovanni Cocita nella qualità di direttore, ed a tutta la commissione esaminatrice nonché agli istruttori tutti sempre disponibili” I volontari che hanno superato l’esame sono: Gulino Alessia, Calì Simone, Milia Calogero, Campo Federico Michele, Cavalli Elena, Caramia Eliseo, Ferrara Giulia, Cumia Giuseppe, Panzica Katia, Pernaci Luigia Maria, Giordano Martina, Minnella Stefania Maria, Trapani Rosalba, Russotto Maria Rosa, Profita Salvatore, Sammarco Francesco, Guaggenti Simona, Sposito Antonino, Mirto Vincenzo.



Si sono svolti giovedì 29 settembre 2022 presso la sede della Sala Formazione della Croce Rossa Italiana - Comitato di Caltanissetta gli esami di abilitazione del corso per Soccorritori in Ambulanza della Croce Rossa Italiana. La commissione d'esame presieduta dall'Istruttore Nicolò Piave, con il Direttore del Corso Andrea Giovanni Cocita, e dagli istruttori Andrea Miccichè, Marco Lacagnina e Christian Fenu, hanno sottoposto ad esame abilitativo i ventuno volontari che oltre ad aver regolarmente frequentato le oltre 180 ore del corso di formazione hanno svolto ulteriori trenta ore in affiancamento ad equipaggi completi in servizio in eccedenza 118 e nelle assistenze sanitarie con ambulanza. L'esame, ha visto i ventuno candidati volontari svolgere una prova scritta con sessanta domande a risposta multipla, un esame sulle manovre di rianimazione cardio polmonare ed un esame sulla conoscenza dei presidi di emergenza presenti sulle ambulanze, nonché manovre di immobilizzazione e trasporto in emergenza. Ottimi i risultati conseguiti dai candidati che superando questo difficile esame andranno a potenziare la forte schiera di volontari già presenti ed attivi nella Croce Rossa di Caltanissetta nell'ambito dell'emergenza sanitaria. Il Consiglio Direttivo sempre più orgoglioso del gruppo di volontari che a Caltanissetta ormai da qualche anno continuano a svolgere attività a favore dei vulnerabili nonché si prodigano quotidianamente in attività di formazione e soccorso, grandissimi i risultati raggiunti con la collaborazione di tutti gli istruttori che si alternano nella formazione sanitaria. "in un periodo cosi delicato - afferma Piave - ove i servizi di ambulanza per trasferimento pazienti, anche Covid positivi o con altre patologie, in collaborazione con la Centrale Operativa 118 e con il Comitato Regionale CRI Sicilia sono sempre più frequenti, avere ulteriori volontari preparati e pronti ad intervenire è fondamentale per dare una immediata risposta ai cittadini che necessitano di assistenza, abbiamo di recente potenziato il nostro parco auto con due ambulanze e 4 autovetture che sono utili per svolgere i servizi in convenzione con l'Azienda Sanitaria Provinciale, tutto frutto dell'instancabile opera dei volontari. Un forte ringraziamento a Marco Lacagnina, Andrea Miccichè e Noemi Mantione che hanno coordinato il corso di formazione, ad Andrea Giovanni Cocita nella qualità di direttore, ed a tutta la commissione esaminatrice nonché agli istruttori tutti sempre disponibili" I volontari che hanno superato l'esame sono: Gulino Alessia, Calì Simone, Milia Calogero, Campo Federico Michele, Cavalli Elena, Caramia Eliseo, Ferrara Giulia, Cumia Giuseppe, Panzica Katia, Pernaci Luigia Maria, Giordano Martina, Minnella Stefania Maria, Trapani Rosalba, Russotto Maria Rosa, Profita Salvatore, Sammarco Francesco, Guaggenti Simona, Sposito Antonino, Mirto Vincenzo.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare