Attualita 1227

A Caltanissetta 1500 scout "Guidoncini Verdi" animano il bosco di Imera

I loro lavori sul tema "Alla ricerca della competenza perduta" sono esposti nella grande fiera allestita nel bosco

Redazione

“Alla ricerca della competenza perduta” questo il tema dell’attività regionale scout “Guidoncini Verdi”, che raduna sabato 2 e domenica 3, a Caltanissetta circa 1500 ragazzi siciliani, accompagnati da 250 capi educatori.

La competenza perduta perché in una società dove prevale l’immagine, i ragazzi stanno perdendo il gusto del saper fare, il gusto delle cose conquistate, costruite con impegno, con pazienza, con amore, con lo stile di chi sogna e poi progetta e poi realizza. Il gusto dell’avventura, che ha guidato durante tutto l’anno, gli esploratori e le guide siciliani (così si chiamano gli scout di età compresa tra gli 11 ed i 15 anni) che hanno ideato e realizzato progetti in ambiti di: Alpinismo, Artigianato, Campismo, Civitas, Esplorazione, Espressione, Giornalismo, internazionale, Natura, Nautica, Olympia e Pronto Intervento.

I lavori realizzati sono esposti nella grande fiera installata nel bosco di Imera per essere apprezzati nell’estro, innovazione, complessità e soprattutto competenza. Il metodo scout, infatti, punta alla competenza dei ragazzi, ad acquisire abilità e capacità da utilizzare per potere essere utili al prossimo, buoni Cristiani e buoni cittadini, che partecipano attivamente alla realizzazione di un mondo sano, etico, bello e giusto. “Se puoi sognarlo, puoi farlo” diceva Walt Disney e questo slogan è’ stato completato da un grande capo educatore scout nisseno, che tanto lustro ha dato allo scoutismo, con il suo impegno, con il suo amore incondizionato per i giovani, con la sua grande pazienza e determinazione nel sognare in grande e realizzare altrettanto in grande. “Se puoi sognarlo, puoi imparare a farlo” diceva Massimo Sicilia, che ci ha lasciati lo scorso ottobre e che oggi sarà ricordato dalla Branca EG della Regione Sicilia.

Gli incaricati regionali branca EG Regione Sicilia

Marilinda Lo Cascio ed Eugenio Nicotra



© Riproduzione riservata

