Salute 198

A Butera inaugurata la mostra "Donna oltre": oltre 150 le donne che hanno aderito allo screening mammografico

Eseguiti anche 80 pap test e test per l'Hpv. La mostra, dedicata alle donne che sono guarite e che stanno lottando, sarà fruibile fino a domani

Redazione

29 Novembre 2023 21:57 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/a-butera-inaugurata-la-mostra-donna-oltre-oltre-150-le-donne-che-hanno-aderito-allo-screening-mammografico Copia Link Condividi Notizia

Ieri a Butera al cineteatro “Don Gino Scuvera” si è dato il via alla seconda tappa della mostra fotografica itinerante “Donna oltre...” organizzata dalla Dottoressa Maria Milena Sanfilippo, responsabile del centro gestionale screening dell’ASP. Erano presenti il Sindaco Dott. Giovanni Zuccalà, il Direttore Sanitario Aziendale, Dott. Luciano Fiorella, l’Assessora alla cultura Dott.ssa Giovanna Donzella, la responsabile del centro gestionale screening, Dott.ssa Maria Milena Sanfilippo, la psicologa della Breast Unit di Gela, Dottoressa Paola Sbirziola, che ha curato l’allestimento locale della mostra.

L’iniziativa è stata sostenuta dai club service e le associazioni della città, Lions club Butera e terre Federiciane, Save the women, Airc, Auser, Associazione italiana sclerosi multipla, Proloco Butera e da tantissimi cittadini. "Oggi- dice il Sindaco - sempre di più dobbiamo parlare e partecipare alle campagne di screening la diagnosi di carcinoma della mammella che non è più una sentenza di morte ma è uno spiacevole momento della vita, che può essere superato soprattutto se facciamo prevenzione”.

Il Direttore Sanitario Aziendale, Dott. Fiorella, ha sottolineato la partecipazione attiva della popolazione di Butera alla campagna di screening. “In due giorni - ha detto - nel mezzo mobile messo a disposizione dall’Asp, sono state eseguite 151 mammografie. Inoltre vi è stata un’ampia adesione allo screening per il carcinoma della cervice, e sono stati eseguiti oltre 80 PAP test/HPV DNA test, indice di una crescente sensibilità verso gli screening oncologici”. L’ Assessora Donzella, ha rafforzato l’importanza della prevenzione testimoniando la sua adesione alla campagna di screening mammografico nei giorni scorsi.

Il lavoro intenso degli operatori del Centro gestionale screening, della Sig.ra Francesca Alario e della Sig.ra Nuccia Bennati, Sig.ra Barbara Muraro, insieme all’attività svolta dalla Coordinatrice infermieristica, Dott.ssa Rosaria Ristagno con l’infermiera Rita Giuliana e gli operatori sanitari di Butera, l’accoglienza della Sig.ra Mirella della ditta Fora ha permesso una massiccia adesione allo screening mammografico. Notevole inoltre è stato il lavoro svolto dal ginecologo Dott. Giuseppe Turco e dalle ostetriche Gallotta e Benenati per lo svolgimento dello screening del carcinoma della cervice.

“La mostra fotografica itinerante - dice la Dott.ssa Sanfilippo - ha lo scopo di sensibilizzare e avvicinare le donne allo screening mammografico, perché la diagnosi di un tumore in fase precoce permette di intraprendere un percorso di cura che porti alla completa guarigione, permettendo di guardare oltre la malattia, da qui il nome della mostra, “Donna oltre..” , donna oltre il pregiudizio e lo stereotipo della malattia, oltre la paura”. La cerimonia inaugurale è stata preceduta Santa Messa celebrata da Don Filippo Ristagno che ha sottolineato la necessità di amare e dare voce alle donne, soprattutto durante un percorso di malattia". Un piacevole momento ricreativo è stato possibile grazie all'esecuzione di brani gosplel eseguiti del coro “Red School Gospel Project” diretto dai Maestri Francesco Falci e Santo Figura . La mostra sarà fruibile fino a domani dalle 17.00 alle 20.00.



Ieri a Butera al cineteatro "Don Gino Scuvera" si è dato il via alla seconda tappa della mostra fotografica itinerante "Donna oltre..." organizzata dalla Dottoressa Maria Milena Sanfilippo, responsabile del centro gestionale screening dell'ASP. Erano presenti il Sindaco Dott. Giovanni Zuccalà, il Direttore Sanitario Aziendale, Dott. Luciano Fiorella, l'Assessora alla cultura Dott.ssa Giovanna Donzella, la responsabile del centro gestionale screening, Dott.ssa Maria Milena Sanfilippo, la psicologa della Breast Unit di Gela, Dottoressa Paola Sbirziola, che ha curato l'allestimento locale della mostra. L'iniziativa è stata sostenuta dai club service e le associazioni della città, Lions club Butera e terre Federiciane, Save the women, Airc, Auser, Associazione italiana sclerosi multipla, Proloco Butera e da tantissimi cittadini. "Oggi- dice il Sindaco - sempre di più dobbiamo parlare e partecipare alle campagne di screening la diagnosi di carcinoma della mammella che non è più una sentenza di morte ma è uno spiacevole momento della vita, che può essere superato soprattutto se facciamo prevenzione". Il Direttore Sanitario Aziendale, Dott. Fiorella, ha sottolineato la partecipazione attiva della popolazione di Butera alla campagna di screening. "In due giorni - ha detto - nel mezzo mobile messo a disposizione dall'Asp, sono state eseguite 151 mammografie. Inoltre vi è stata un'ampia adesione allo screening per il carcinoma della cervice, e sono stati eseguiti oltre 80 PAP test/HPV DNA test, indice di una crescente sensibilità verso gli screening oncologici". L' Assessora Donzella, ha rafforzato l'importanza della prevenzione testimoniando la sua adesione alla campagna di screening mammografico nei giorni scorsi. Il lavoro intenso degli operatori del Centro gestionale screening, della Sig.ra Francesca Alario e della Sig.ra Nuccia Bennati, Sig.ra Barbara Muraro, insieme all'attività svolta dalla Coordinatrice infermieristica, Dott.ssa Rosaria Ristagno con l'infermiera Rita Giuliana e gli operatori sanitari di Butera, l'accoglienza della Sig.ra Mirella della ditta Fora ha permesso una massiccia adesione allo screening mammografico. Notevole inoltre è stato il lavoro svolto dal ginecologo Dott. Giuseppe Turco e dalle ostetriche Gallotta e Benenati per lo svolgimento dello screening del carcinoma della cervice. "La mostra fotografica itinerante - dice la Dott.ssa Sanfilippo - ha lo scopo di sensibilizzare e avvicinare le donne allo screening mammografico, perché la diagnosi di un tumore in fase precoce permette di intraprendere un percorso di cura che porti alla completa guarigione, permettendo di guardare oltre la malattia, da qui il nome della mostra, "Donna oltre.." , donna oltre il pregiudizio e lo stereotipo della malattia, oltre la paura". La cerimonia inaugurale è stata preceduta Santa Messa celebrata da Don Filippo Ristagno che ha sottolineato la necessità di amare e dare voce alle donne, soprattutto durante un percorso di malattia". Un piacevole momento ricreativo è stato possibile grazie all'esecuzione di brani gosplel eseguiti del coro "Red School Gospel Project" diretto dai Maestri Francesco Falci e Santo Figura . La mostra sarà fruibile fino a domani dalle 17.00 alle 20.00.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare