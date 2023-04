Salute 128

A Bompensiere il convegno su "Il cuore in forma: dallo stile di vita alla prevenzione cardiovascolare"

Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte in tutto il mondo occidentalizzato

Redazione

22 Aprile 2023 09:16 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/a-bompensiere-il-convegno-su-il-cuore-in-forma-dallo-stile-di-vita-alla-prevenzione-cardiovascolare Copia Link Condividi Notizia

La FONDAZIONE VITA E SALUTE, è un ente laico che si occupa della promozione della salute in ambito fisico, mentale, sociale e spirituale attraverso progetti sul territorio e attività editoriali. La rivista Vita & Salute è il suo organo ufficiale di informazione e dal 1952 è storicamente il primo mensile di divulgazione dei temi della prevenzione della medicina. Organizza convegni e manifestazioni e finanzia progetti di ricerca in ambito medico, con il patrocinio del COMUNE DI BOMPENSIERE, nella giornata di sabato 22 Aprile 2023 alle ore 16.00 ha organizzato nel comune di Bompensiere un convegno sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari dal titolo “IL CUORE IN FORMA: Dallo stile di vita alla prevenzione cardiovascolare”, presso il Centro Giovanile sito in via Marconi.

Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte in tutto il mondo occidentalizzato. L’infarto del miocardio, e più propriamente la cardiopatia ischemica, colpisce nella maggior parte dei casi individui nel pieno dell’efficienza psico-fisica, riproduttiva e lavorativa. I fattori di rischio cardiovascolare per entrambi i sessi sono l’età, la familiarità e il sesso fattori non modificabili; il fumo, l’ipertensione arteriosa, il diabete, la dislipidemia e il sovrappeso viceversa possono essere modificati dallo stile di vita. L’attività fisica rappresenta uno dei principali strumenti per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, per il mantenimento del benessere psico-fisico e per il miglioramento della qualità della vita, in entrambi i sessi e a tutte le età.

In uno studio realizzato da Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute e Comitato Olimpico Nazionale Italiano evidenzia l’importanza di promuovere l’attività fisica sia a livello individuale e sia a livello di comunità. In tale studio, sono descritte le politiche internazionali e nazionali per la promozione dell’attività fisica ispirate alle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che rafforzano il principio dell’attività fisica accessibile a tutti e forniscono indicazioni per l’implementazione di programmi intersettoriali, finalizzati alla riduzione del burden of disease e a una riduzione dei costi diretti e indiretti causati dalla sedentarietà. Il convegno ha lo scopo di sensibilizzare le persone, al fine di una giusta prevenzione cardiovascolare, ad adottare un corretto stile di vita, attraverso: buone abitudini alimentari, un’adeguata attività fisica, senza dimenticare una buona igiene del sonno e la riduzione dei fattori stressanti.

Ippocrate, già nel I secolo a.C. aveva individuato nell’equilibrio tra nutrizione e attività fisica la chiave per il benessere psicofisico dell’individuo: “Se fossimo in grado di fornire a ciascuno la giusta dose di nutrimento ed esercizio fisico, né in difetto né in eccesso, avremmo trovato la strada per la salute”. Una sessione del convegno sarà dedicata anche alle urgenze cardiovascolari al fine di approfondire le patologie che ancora espongono le persone al tragico evento della morte cardiaca improvvisa e a individuare i percorsi diagnostici e le strategie atti a prevenirla.

Per cui il convegno, oltre a focalizzare l’attenzione sull’importanza della prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari tratterà anche di alcuni aspetti importanti della prevenzione secondaria mediante la diffusione della conoscenza e degli strumenti per la rianimazione cardio-polmonare e la defibrillazione precoce. Infine, il convegno si pone l’obiettivo di discutere delle attuali prospettive e delle possibilità di praticare esercizio fisico anche dopo eventi cardiovascolari in pazienti che, beneficiando di un percorso di riabilitazione cardiologica mirato e personalizzato, possano fare sport in sicurezza, beneficiando al tempo stesso degli effetti positivi dell’esercizio fisico.

Il convegno si svolgerà secondo il programma qui sotto riportato:

“IL CUORE IN FORMA”.

Dallo stile di vita alla prevenzione cardiovascolare

Inizio lavori ore 16:00

Saluti alle autorità:

Avv. Salvatore Virciglio

Sindaco del Comune di Bompensiere

Dott. Salvatore Saia

Presidente del Consiglio del Comune di Bompensiere

Apertura dei lavori.

Dott. Inf. Vincenzo Agrò

Responsabile locale della Fondazione Vita & Salute

Vice presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Caltanissetta

“Il Cuore in Forma”. Viaggio interattivo guidato tra fitness e prevenzione cardiovascolare.

Dott. Geraci Calogero

Dirigente medico U.O.C. di Cardiologia UTIC ASP di Caltanissetta P.O. S. Elia.

L’alimentazione come stile di vita e nella prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Dott.ssa Giglia Annarita

Biologa nutrizionista; dietista presso l’ASP di Agrigento

Aspetti psicologici nella prevenzione cardiovascolare.

Dott.ssa Daniele Rita Vincenza

Psicologa Psicoterapeuta ASP di Caltanissetta

L’Infarto del Miocardio.

Dott. Rindone Felice

Direttore dell’U.O.C. di Cardiologia UTIC ASP di Caltanissetta P.O. S. Elia.

La rete per l’infarto miocardio acuto in Sicilia.

Dott. Misuraca Giuseppe

Direttore Centrale Operativa 118 bacino di Caltanissetta – Agrigento – Enna.

Elementi di rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree in età adulta e pediatrica (FULL BLSD).

Dott. Nicolò Piave

Presidente della Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta

Al termine delle relazioni verrà fatta una simulazione su manichino della rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree in età adulta e pediatrica con l’uso del defibrillatore da parte degli Infermieri e Medici del comitato provinciale della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta.

Il convegno è stato condiviso e patrocinato: dal comune di Bompensiere, dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, dalla Centrale Operativa 118 di Caltanissetta, dall’Ordine dei Medici della provincia di Caltanissetta, dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Caltanissetta, dal Comitato della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta (Unità Territoriale di Bompensiere e dall’Associazione di volontariato “ PROGETTO LUNA”.



La FONDAZIONE VITA E SALUTE, è un ente laico che si occupa della promozione della salute in ambito fisico, mentale, sociale e spirituale attraverso progetti sul territorio e attività editoriali. La rivista Vita & Salute è il suo organo ufficiale di informazione e dal 1952 è storicamente il primo mensile di divulgazione dei temi della prevenzione della medicina. Organizza convegni e manifestazioni e finanzia progetti di ricerca in ambito medico, con il patrocinio del COMUNE DI BOMPENSIERE, nella giornata di sabato 22 Aprile 2023 alle ore 16.00 ha organizzato nel comune di Bompensiere un convegno sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari dal titolo "IL CUORE IN FORMA: Dallo stile di vita alla prevenzione cardiovascolare", presso il Centro Giovanile sito in via Marconi. Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte in tutto il mondo occidentalizzato. L'infarto del miocardio, e più propriamente la cardiopatia ischemica, colpisce nella maggior parte dei casi individui nel pieno dell'efficienza psico-fisica, riproduttiva e lavorativa. I fattori di rischio cardiovascolare per entrambi i sessi sono l'età, la familiarità e il sesso fattori non modificabili; il fumo, l'ipertensione arteriosa, il diabete, la dislipidemia e il sovrappeso viceversa possono essere modificati dallo stile di vita. L'attività fisica rappresenta uno dei principali strumenti per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, per il mantenimento del benessere psico-fisico e per il miglioramento della qualità della vita, in entrambi i sessi e a tutte le età. In uno studio realizzato da Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute e Comitato Olimpico Nazionale Italiano evidenzia l'importanza di promuovere l'attività fisica sia a livello individuale e sia a livello di comunità. In tale studio, sono descritte le politiche internazionali e nazionali per la promozione dell'attività fisica ispirate alle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che rafforzano il principio dell'attività fisica accessibile a tutti e forniscono indicazioni per l'implementazione di programmi intersettoriali, finalizzati alla riduzione del burden of disease e a una riduzione dei costi diretti e indiretti causati dalla sedentarietà. Il convegno ha lo scopo di sensibilizzare le persone, al fine di una giusta prevenzione cardiovascolare, ad adottare un corretto stile di vita, attraverso: buone abitudini alimentari, un'adeguata attività fisica, senza dimenticare una buona igiene del sonno e la riduzione dei fattori stressanti. Ippocrate, già nel I secolo a.C. aveva individuato nell'equilibrio tra nutrizione e attività fisica la chiave per il benessere psicofisico dell'individuo: "Se fossimo in grado di fornire a ciascuno la giusta dose di nutrimento ed esercizio fisico, né in difetto né in eccesso, avremmo trovato la strada per la salute". Una sessione del convegno sarà dedicata anche alle urgenze cardiovascolari al fine di approfondire le patologie che ancora espongono le persone al tragico evento della morte cardiaca improvvisa e a individuare i percorsi diagnostici e le strategie atti a prevenirla. Per cui il convegno, oltre a focalizzare l'attenzione sull'importanza della prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari tratterà anche di alcuni aspetti importanti della prevenzione secondaria mediante la diffusione della conoscenza e degli strumenti per la rianimazione cardio-polmonare e la defibrillazione precoce. Infine, il convegno si pone l'obiettivo di discutere delle attuali prospettive e delle possibilità di praticare esercizio fisico anche dopo eventi cardiovascolari in pazienti che, beneficiando di un percorso di riabilitazione cardiologica mirato e personalizzato, possano fare sport in sicurezza, beneficiando al tempo stesso degli effetti positivi dell'esercizio fisico. Il convegno si svolgerà secondo il programma qui sotto riportato:

"IL CUORE IN FORMA".

Dallo stile di vita alla prevenzione cardiovascolare

Inizio lavori ore 16:00

Saluti alle autorità:

Avv. Salvatore Virciglio

Sindaco del Comune di Bompensiere

Dott. Salvatore Saia

Presidente del Consiglio del Comune di Bompensiere Apertura dei lavori.

Dott. Inf. Vincenzo Agrò

Responsabile locale della Fondazione Vita & Salute

Vice presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Caltanissetta

"Il Cuore in Forma". Viaggio interattivo guidato tra fitness e prevenzione cardiovascolare.

Dott. Geraci Calogero

Dirigente medico U.O.C. di Cardiologia UTIC ASP di Caltanissetta P.O. S. Elia. L'alimentazione come stile di vita e nella prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Dott.ssa Giglia Annarita

Biologa nutrizionista; dietista presso l'ASP di Agrigento

Aspetti psicologici nella prevenzione cardiovascolare.

Dott.ssa Daniele Rita Vincenza

Psicologa Psicoterapeuta ASP di Caltanissetta L'Infarto del Miocardio.

Dott. Rindone Felice

Direttore dell'U.O.C. di Cardiologia UTIC ASP di Caltanissetta P.O. S. Elia.

La rete per l'infarto miocardio acuto in Sicilia.

Dott. Misuraca Giuseppe

Direttore Centrale Operativa 118 bacino di Caltanissetta - Agrigento - Enna. Elementi di rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree in età adulta e pediatrica (FULL BLSD).

Dott. Nicolò Piave

Presidente della Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta

Al termine delle relazioni verrà fatta una simulazione su manichino della rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree in età adulta e pediatrica con l'uso del defibrillatore da parte degli Infermieri e Medici del comitato provinciale della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta. Il convegno è stato condiviso e patrocinato: dal comune di Bompensiere, dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, dalla Centrale Operativa 118 di Caltanissetta, dall'Ordine dei Medici della provincia di Caltanissetta, dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Caltanissetta, dal Comitato della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta (Unità Territoriale di Bompensiere e dall'Associazione di volontariato " PROGETTO LUNA".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare