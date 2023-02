A Berlino bimba di 5 anni trovata in fin di vita in un parco muore poco dopo

La polizia sospetta si tratti di un omicidio. Fermato un uomo di 19 anni

Redazione

Una bambina di cinque anni è stata trovata in fin di vita in un parco di Berlino ed è morta poco dopo all'ospedale. La polizia sospetta si tratti di un OMICIDIO. Un uomo di 19 anni è stato arrestato. Lo riportano Bild e la stessa polizia su Twitter. La bambina era scomparsa nel pomeriggio in un altro parco, distante alcune centinaia di metri, nel quartiere Pank



