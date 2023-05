Cronaca 199

A 94 anni fa irruzione in casa della vicina e la salva da uno stupro: Bruno di Scicli premiato a Milano

Ha puntato contro l'aggressore una pistola a salve fino all’arrivo dei carabinieri

A 94 anni guida ancora l'auto, da solo va a fare la spesa. E soprattutto ha avuto il sangue freddo per salvare una donna aggredita da un uomo che voleva violentarla. Bruno Ficicchia di Scicli ma a Milano dal 1958, oggi ha ricevuto una riconoscimento dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che lo ha ringraziato per il coraggio e il suo profondo senso civico.

Il signor Bruno, che ha lavorato per anni come dirigente di un ente privato, giovedì scorso ha fatto irruzione in casa della vicina per bloccare il giovane extracomunitario che voleva stuprarla. Gli ha puntato contro una pistola a salve fino all’arrivo dei carabinieri. «Non bisogna esitare in quei momenti, ho fatto tutto d'istinto», ha detto l'anziano che oggi, a sua volta, ha ringraziato il presidente Fontana per il riconoscimento. «Non mi aspettavo questo premio, sono contento di tutta questa stima. Ho ricevuto tante telefonate e molti complimenti».

Fontana lo ha definito «un uomo determinato, lucido e simpatico. È stato un onore consegnargli il riconoscimento speciale di Regione Lombardia, che reca questa scritta: "Un uomo che ha scelto di non restare indifferente di fronte ad una richiesta di aiuto. Con grande coraggio e alto senso civico è intervenuto senza indugio per salvare la vittima di un’aggressione nella propria abitazione a Milano. Un grande esempio che ci restituisce fiducia nel prossimo. Per questo lo ringraziamo anche a nome di tutti i lombardi».



