A 66 anni vola in Nigeria per sposare un 36enne visto solo una volta, si erano conosciuti su facebook

Appena quattro settimane dopo il loro primo scambio di messaggi le propone un anello di diamanti con una Gif

Molti in amore credono nel colpo di fulmine e così anche i protagonisti di questo ‘matrimonio a prima vista’, l’americana Jeanna Lyons e il nigeriano Felix Maduku. La donna, che ha tre figli, ha dichiaratoa Fabulous che prima di conoscere il 36enne africano non si era mai innamorata di un uomo tanto da pensare alle nozze. Racconta che nessuno era mai riuscito “a catturare il suo cuore in quel modo”. Ed è qui che entra in gioco Felix, che contattata la donna su Facebook e appena quattro settimane dopo il loro primo scambio di messaggi le propone un anello di diamanti con una Gif, incassando il “Sì” dalla 66enne che, solo nel gennaio del 2020, due anni dopo il fidanzamento online, ha prenotato un volo per la Nigeria con l’intento di realizzare il suo nuovo progetto di vita.

Ed è qui che entra in gioco Felix, che contattata la donna su Facebook e appena quattro settimane dopo il loro primo scambio di messaggi le propone un anello di diamanti con una Gif, incassando il “Sì” dalla 66enne che, solo nel gennaio del 2020, due anni dopo il fidanzamento online, ha prenotato un volo per la Nigeria con l’intento di realizzare il suo nuovo progetto di vita. “Dato che era un completo sconosciuto proveniente dall’altra parte del mondo, ero pronta a ignorare la sua richiesta – ha ammesso Jeanna -. Ma poi mi ha mandato un messaggio dicendo che aveva letto i miei post in un gruppo Facebook in cui eravamo entrambi. Stava lottando con il perdono dopo che suo fratello era stato assassinato e anche la sua ex ragazza era morta tragicamente. Il mio cuore è andato a lui. Abbiamo parlato della vita, dell’amore, della gratitudine e del perdono”.

Jeanna è stata pesantemente accusata da familiari ed amici, convinti che l’uomo avesse tutto tranne che buone intenzioni, pensando volesse sfruttarla per ottenere un visto per accedere negli Usa. A riportare tutti i dettagli è il The Sun: “È terribile quanto odio provino le persone per le coppie che si amano e che hanno qualche anno di differenza. Spero che la mia storia dimostri che, qualunque cosa accada, tutti dovrebbero seguire il proprio cuore. L’ho fatto e questo mi ha portato all’amore della mia vita”.

Nonostante la distanza proibitiva di 13 mila chilometri, l’amore non è riuscito a frenare la coppia che, sei mesi dopo il primo ‘contatto virtuale’, si è sposata in Nigeria. Il viaggio è stato organizzato in segreto, perché Jeanna temeva che i suoi cari le avrebbero rovinato il momento. Dopo il segretissimo matrimonio, la famiglia della 66enne è stata avvisata e non sono mancate manifestazioni di rabbia e delusione. “Abbiamo fatto videochiamate ogni giorno – ha continuato la donna parlando del suo amore – e abbiamo convenuto che l’anima non invecchia mai. Mi sentivo come se lo conoscessi da una vita. Ciò che io e Felix provavamo era reale“.

Dopo la ‘toccata e fuga’ nel territorio africano, condita da baci, abbracci e festeggiamenti, Felix ha richiesto un visto coniugale per il marito, poiché concepito come unico strumento per avere un futuro insieme. E quella era un’iniziale riluttanza familiare nei confronti dell’uomo, si è trasformata presto in accettazione e rispetto da parte dei tre figli, che spesso lo sentono su FaceTime. Dulcis in fundo, è stato approvato il visto di Felix, con l’uomo che può legalmente trasferirsi nel continente americano. E rivedere la sua amata.



