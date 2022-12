Cronaca 977

A 200 K/h sulla strada extraurbana: multa da 845 euro per un automobilista

Durante il servizio di vigilanza, lungo la strada extraurbana principale E-45, in località Pantalla, gli agenti della Sezione di Perugia hanno rilevato 70 infrazioni per eccesso di velocità

Redazione

03 Dicembre 2022 14:25

Ieri mattina, nell’ambito delle iniziative poste in campo per la “Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada”, la Sezione della Polizia Stradale di Perugia ha implementato i controlli per garantire la sicurezza della circolazione e il rispetto delle disposizioni previste dal Codice della Strada. Le verifiche si sono concentrate lungo le principali arterie stradali della provincia, anche mediante l’utilizzo di un autovelox di ultima generazione, fondamentale per rilevare eventuali condotte sopra le righe da parte degli utenti della strada.

Durante il servizio di vigilanza, lungo la strada extraurbana principale E-45, in località Pantalla, gli agenti della Sezione di Perugia hanno rilevato 70 infrazioni per eccesso di velocità. Una di queste ha destato particolare allarme per via della velocità rilevata, pari a 200 km/h. Gli operatori provvederanno nei prossimi giorni a contestare al conducente del veicolo una sanzione pari a 845 euro, a cui seguirà la decurtazione di 10 punti e la sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi.

Oltre alle contestazioni per alta velocità, nel corso delle ultime due settimane la Polizia Stradale di Perugia ha controllato 339 persone e 327 veicoli, attività che ha portato alla decurtazione di 402 punti patente, alla contestazione di 364 infrazioni al Codice della Strada, al sequestro di 9 veicoli e al ritiro di 14 patenti. Importante anche l’attività di soccorso: sono stati 77 gli interventi in aiuto degli utenti della strada e 35 gli incidenti stradali rilevati.



