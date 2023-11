Cronaca 151

A 17 anni salva la vita alla madre: le ha praticato la manovra di Heimlich

Il ragazzo ha partecipato a diversi corsi di primo soccorso e quando ha notato la mamma in difficoltà l'ha aiutata

Redazione

È stato il figlio a salvare sua mamma dal soffocamento, grazie alla manovra salvavita di Heimlich. Il protagonista della vicenda a lieto fine, è un ragazzo di 17 anni, di Cesena che stava pranzando insieme a sua madre, quando un boccone di carne le è andato di traverso e la donna non riusciva più a respirare. La donna ha provato a bere un bicchiere d'acqua, ma la situazione è peggiorata ed in pochi secondi ha perso conoscenza. A tavola era presente anche il marito, intervenuto con alcuni colpi sulla schiena della donna, ma senza alcun risultato, allora il figlio 17enne, con estrema sicurezza, ha eseguito la "manovra" e il suo intervento ha avuto pieno successo, scrive il Resto del Carlino.

Il giovane, come prevede la manovra, ha esercitato rapide e profonde pressioni sull'addome della madre, fra sterno e ombelico, dirette verso l'alto, allo scopo di comprimere il diaframma, provocando un violento colpo di tosse che ha permesso di espellere il boccone di carne che ostruiva il passaggio dell'aria. La donna ha aggravato la situazione, bevendo dell'acqua, perché ha spinto l'ostruzione ancora più in basso.

Dopo essersi ripresa dalla paura, ed interpellata dal giornale, la donna ha raccontato con orgoglio che suo figlio "ha frequentato corsi di primo soccorso in uno stabilimento balneare e a scuola. Abbiamo deciso, io e mio marito, di dare notizia dell'accaduto perché simili corsi dovrebbero essere estesi al massimo". Anni prima era stata lei stessa a praticare la manovra al figlio: "Quando mi sono ripresa, mio figlio mi ha spiegato cos'era accaduto dicendo 'adesso siamo pari mamma' e ci siamo dati un cinque".



