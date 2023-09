Cronaca 1916

Segnalano alla cameriera del drive-in che manca una porzione di patatine fritte: lei tira fuori la pistola e spara

Prima ha preso a lanciare salse e ghiaccio dentro l’auto della famiglia, poi ha sparato

Redazione

Nel contesto delle frequenti sparatorie negli Stati Uniti, l’ultimo episodio si è verificato in un fast food a Houston, in Texas, e per miracolo, non ha provocato vittime. La scintilla che ha innescato questa violenta escalation è stata una semplice richiesta di patatine fritte. “Sono fortunato oggi a raccontare quello che è successo”, ha detto ai media americani Anthony Ramos, protagonista, suo malgrado, dell’accaduto. L’uomo era andato insieme alla moglie incinta e alla loro figlia di 6 anni al servizio drive-in di un fast food locale. Al momento del ritiro dell’ordine, ha notato che mancava una porzione di patatine fritte e ha fatto gentilmente presente il problema alla commessa Alonniea Ford.

La situazione è presto degenerata. La Ford ha negato con veemenza la presenza di errori nell’ordine e ha iniziato a urlare. Quindi ha preso a lanciare salse e ghiaccio dentro l’auto della famiglia, perdendo completamente il controllo. Ma non è tutto. La cameriera, evidentemente fuori controllo, ha estratto una pistola e ha aperto il fuoco contro l’auto di Ramos. La scena è stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza del locale, che hanno ripreso la Ford mentre commetteva questi atti irrazionali, con un’ignara collega al suo fianco.

Per fortuna, i colpi sparati dalla Ford non hanno colpito nessuno e la famiglia è rimasta miracolosamente illesa. Tuttavia, Anthony Ramos ha immediatamente segnalato l’accaduto alla polizia, mettendo così in moto un’indagine che ha portato all’arresto della commessa.



