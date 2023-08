Cronaca 415

Carabinieri, il vice brigadiere Pietro Di Russo festeggia i suoi 102 anni con i colleghi più giovani

A Bagheria è stato accolto con sincera emozione all’interno della locale caserma dai Comandanti della Compagnia e della Stazione

Redazione

03 Agosto 2023 09:25 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/Carabinieri-il-vice-brigadiere-pietro-di-russo-festeggia-i-suoi-102-anni-con-i-colleghi-piu-giovani Copia Link Condividi Notizia

Nato nell’anno 1921, il Vice Brigadiere Pietro Di Russo ha vissuto da Carabiniere tutti i più significativi eventi storici dell’ultimo secolo. Ieri mattina, il militare, che negli anni 40 del secolo scorso ha prestato servizio da Carabiniere a Bagheria, ha festeggiato, così come aveva affermato di desiderare, il suo 102° compleanno insieme ai “colleghi” più giovani, accolto con sincera emozione all’interno della locale caserma dai Comandanti della Compagnia e della Stazione, insieme ad una rappresentanza di militari.

È stata fortissima la sua commozione nel poter osservare da vicino un’Arma assai evoluta rispetto al passato, ma che conserva ancora, perfettamente integri e saldi, i valori che ben ha conosciuto quand’era in servizio. Il Vice Brigadiere DI RUSSO Pietro, accompagnato dai tre figli, ha potuto apprezzare le nuove tecnologie in uso, nonché le autovetture di servizio della Sezione Radiomobile. Presso la sala convegno del Reparto infine, il Cap. BATTAGLIA Francesco ha letto una lettera di augurio scritta personalmente dal Comandante Generale dell’Arma ed ha consegnato al Vice Brig. DI RUSSO un piccolo pensiero. Il suo 102esimo compleanno è stato un giorno certamente indimenticabile per il collega, che a buona ragione può affermare: “Nei secoli fedele!”



Nato nell'anno 1921, il Vice Brigadiere Pietro Di Russo ha vissuto da Carabiniere tutti i più significativi eventi storici dell'ultimo secolo. Ieri mattina, il militare, che negli anni 40 del secolo scorso ha prestato servizio da Carabiniere a Bagheria, ha festeggiato, così come aveva affermato di desiderare, il suo 102° compleanno insieme ai "colleghi" più giovani, accolto con sincera emozione all'interno della locale caserma dai Comandanti della Compagnia e della Stazione, insieme ad una rappresentanza di militari. È stata fortissima la sua commozione nel poter osservare da vicino un'Arma assai evoluta rispetto al passato, ma che conserva ancora, perfettamente integri e saldi, i valori che ben ha conosciuto quand'era in servizio. Il Vice Brigadiere DI RUSSO Pietro, accompagnato dai tre figli, ha potuto apprezzare le nuove tecnologie in uso, nonché le autovetture di servizio della Sezione Radiomobile. Presso la sala convegno del Reparto infine, il Cap. BATTAGLIA Francesco ha letto una lettera di augurio scritta personalmente dal Comandante Generale dell'Arma ed ha consegnato al Vice Brig. DI RUSSO un piccolo pensiero. Il suo 102esimo compleanno è stato un giorno certamente indimenticabile per il collega, che a buona ragione può affermare: "Nei secoli fedele!"

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare