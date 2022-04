Attualita 47

25 aprile a Caltanissetta, Cgil e Anpi sulle strade intitolate a chi è morto per la libertà

Sindacati e Anpi percorreranno le strade che la città ha voluto intitolare a uomini della resistenza

Redazione

24 Aprile 2022 16:16 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/25-aprile-a-caltanissetta-cgil-e-anpi-sulle-strade-intitolate-a-chi-e-morto-per-la-liberta Copia Link Condividi Notizia

La CGIL di Caltanissetta partecipa all’iniziativa promossa dall’ANPI di Caltanissetta per la celebrazione del 25 Aprile. Quest'anno sarà un 25 Aprile che vuole parlare di resistenza alla guerra e più che mai sarà dedicato alla pace, alla democrazia, all'antifascismo e al lavoro. Percorreremo insieme all'Anpi provinciale, le strade che la nostra città ha voluto intitolare a uomini della resistenza e a uomini che hanno dedicato la loro vita alla lotta per libertà e affiggeremo ad ogni strada gli articoli della Costituzione che contengono i principi fondamentali per un percorso di democrazia , di diritti umani , di eguaglianza e centralità del lavoro. Partecipare è importante non solo per ricordare la liberazione del nostro Paese dal governo fascista e dall’occupazione nazista ma perché i valori della nostra Resistenza e della Liberazione sono valori comuni a tutti noi.

Oggi più che mai sostenere una battaglia sociale contro chi combatte la democrazia e la libertà e affermare le ragioni della Pace e della solidarietà rappresenta oltre che un impegno un dovere



La CGIL di Caltanissetta partecipa all'iniziativa promossa dall'ANPI di Caltanissetta per la celebrazione del 25 Aprile. Quest'anno sarà un 25 Aprile che vuole parlare di resistenza alla guerra e più che mai sarà dedicato alla pace, alla democrazia, all'antifascismo e al lavoro. Percorreremo insieme all'Anpi provinciale, le strade che la nostra città ha voluto intitolare a uomini della resistenza e a uomini che hanno dedicato la loro vita alla lotta per libertà e affiggeremo ad ogni strada gli articoli della Costituzione che contengono i principi fondamentali per un percorso di democrazia , di diritti umani , di eguaglianza e centralità del lavoro. Partecipare è importante non solo per ricordare la liberazione del nostro Paese dal governo fascista e dall'occupazione nazista ma perché i valori della nostra Resistenza e della Liberazione sono valori comuni a tutti noi. Oggi più che mai sostenere una battaglia sociale contro chi combatte la democrazia e la libertà e affermare le ragioni della Pace e della solidarietà rappresenta oltre che un impegno un dovere

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare