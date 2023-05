Cronaca 330

20 maggio: Roma e Caltanissetta insieme contro ogni genocidio

Nella chiesa delle Calcare i devoti si ritroveranno alle 17,30 davanti a San Michele per avere la pace

Redazione

06 Maggio 2023 16:07 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/20-maggio-roma-e-caltanissetta-insieme-contro-ogni-genocidio Copia Link Condividi Notizia

Non c’è differenza tra guerra e aborto: entrambi sono stragi, senza dimenticare che la Pace è una conseguenza della Giustizia, non della diplomazia. Da mesi tutti sanno che il 20 maggio 2023 a Roma si farà una MARCIA per la Vita (contro l’aborto), ma pochi sanno che lo stesso giorno a Caltanissetta si farà una DUE GIORNI di preghiera per la Pace (contro la guerra). A scuola insegnano che Napoleone fece due milioni di morti…. ma oggi siamo arrivati a oltre 6 milioni di aborti, solo in Italia!

Ogni guerra ripete l’antico scontro tra San Michele Arcangelo e le forze del male! Roma (esattamente a Lanuvio), e Caltanissetta in Sicilia, sono state tra le prime 12 città ad avere un Gruppo di preghiera a San Michele Arcangelo in Petralia Sottana (bellissimo borgo nelle montagne di Palermo) dove da anni appare e concede grazie di ogni tipo (vedere Madonielive.com in ottobre). I gruppi ora sono circa 200, tra Sicilia, Italia, Francia, Belgio, Germania, Polonia, Brasile e Africa, ma quasi nulla, su gli 8 miliardi di viventi.

A Caltanissetta San Michele è apparso nel 1625, per preservarla dalla peste, e gli si faceva festa il 29 settembre, anche per 15 giorni! poi dal 1785, il Comune decise di festeggiarlo ANCHE l’8 di maggio, data della famosa apparizione al Gargano. Ancora oggi il suo simulacro dalla Cattedrale si trasferisce per una decina di giorni, nella piccola chiesa alle Calcare, eretta dove fu trovato il cadavere dell’appestato che voleva contagiare la città. Lì, il 20 maggio i devoti della città e dei Gruppi si troveranno alle 17,30 per pregare l’Arcangelo guerriero per avere la pace nel mondo. Il giorno successivo in solenne processione, San Michele tornerà nella Cattedrale, non lontana dall’ingresso della villa Amedeo, dove fu visto “collo splendore del suo volto” allontanare l’appestato e dove servirebbe una lapide a ricordo!



Non c'è differenza tra guerra e aborto: entrambi sono stragi, senza dimenticare che la Pace è una conseguenza della Giustizia, non della diplomazia. Da mesi tutti sanno che il 20 maggio 2023 a Roma si farà una MARCIA per la Vita (contro l'aborto), ma pochi sanno che lo stesso giorno a Caltanissetta si farà una DUE GIORNI di preghiera per la Pace (contro la guerra). A scuola insegnano che Napoleone fece due milioni di morti?. ma oggi siamo arrivati a oltre 6 milioni di aborti, solo in Italia! Ogni guerra ripete l'antico scontro tra San Michele Arcangelo e le forze del male! Roma (esattamente a Lanuvio), e Caltanissetta in Sicilia, sono state tra le prime 12 città ad avere un Gruppo di preghiera a San Michele Arcangelo in Petralia Sottana (bellissimo borgo nelle montagne di Palermo) dove da anni appare e concede grazie di ogni tipo (vedere Madonielive.com in ottobre). I gruppi ora sono circa 200, tra Sicilia, Italia, Francia, Belgio, Germania, Polonia, Brasile e Africa, ma quasi nulla, su gli 8 miliardi di viventi. A Caltanissetta San Michele è apparso nel 1625, per preservarla dalla peste, e gli si faceva festa il 29 settembre, anche per 15 giorni! poi dal 1785, il Comune decise di festeggiarlo ANCHE l'8 di maggio, data della famosa apparizione al Gargano. Ancora oggi il suo simulacro dalla Cattedrale si trasferisce per una decina di giorni, nella piccola chiesa alle Calcare, eretta dove fu trovato il cadavere dell'appestato che voleva contagiare la città. Lì, il 20 maggio i devoti della città e dei Gruppi si troveranno alle 17,30 per pregare l'Arcangelo guerriero per avere la pace nel mondo. Il giorno successivo in solenne processione, San Michele tornerà nella Cattedrale, non lontana dall'ingresso della villa Amedeo, dove fu visto "collo splendore del suo volto" allontanare l'appestato e dove servirebbe una lapide a ricordo!

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare