Un viaggio virtuale presso il planetario per gli studenti dell'istituto Russo di Caltanissetta

È stata effettuata una visita guidata presso l’Osservatorio Gal Hassin di Isnello

Redazione

Grande entusiasmo e curiosità per gli studenti e le studentesse delle classi prime dell’Istituto “Luigi Russo” di Caltanissetta diretto dalla professoressa Maria Rita Basta, che nei giorni scorsi hanno partecipato ad una visita guidata presso l’Osservatorio Gal Hassin di Isnello. “Diventa scienziato per un giorno imparando come si vive la Scienza nel modo più interessante possibile: divertendosi. Perché, non c’è apprendimento senza divertimento e non c’è divertimento senza apprendimento”.Questa la mission degli astronomi dell’Osservatorio Astronomico Gal Hassin che organizza percorsi a misura di studente con lezioni didattiche dedicate ai vari argomenti scientifici sviluppati in classe.

In linea, quindi, con la programmazione disciplinare gli studenti e le studentesse sono stati condotti in un viaggio virtuale presso il planetario, alla scoperta dei pianeti del sistema solare, delle antiche galassie, dei buchi neri e delle costellazioni che brillano nel cielo notturno. Successivamente gli alunni si sono recati nella terrazza della struttura per osservare, con l'ausilio di tre telescopi, la luna, Giove con i suoi quattro satelliti e Saturno con i suoi spettacolari anelli. L'attività ha suscitato un grande interesse ed emozione nei ragazzi che hanno potuto sperimentare in prima persona quanto appreso durante le lezioni in classe.

L’attività è stata organizzata in orario pomeridiano/serale per consentire a studenti e docenti una migliore visione di quanto proposto senza la presenza della luce solare; la mattinata invece è stata dedicata alla visita della cittadina di Cefalù e dello splendido Duomo normanno



