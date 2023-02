Cronaca 215

Smottamento a Mineo, bare e loculi finiscono a valle a causa delle abbondanti piogge

Sindaco, paese quasi isolato e senz'acqua, prima emergenza i vivi

Redazione

10 Febbraio 2023 15:15 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/-smottamento-a-mineo-bare-e-loculi-finiscono-a-valle-a-causa-delle-abbondanti-piogge Copia Link Condividi Notizia

Uno smottamento, causato dalle abbondanti piogge cadute, ha interessato il cimitero di Mineo, nel Catanese, causando lo scivolamento di piccole cappelle e loculi. "Il nostro paese è quasi isolato - dice il sindaco Giuseppe Mistretta - stiamo riuscendo a tenere aperta soltanto la strada provinciale 31, rischiamo di rimanere senza acqua per guasti ai pozzi e decine e decine di famiglie al momento non sono raggiungibili. Stiamo coordinando gli interventi con la prefettura di Catania. Il Cimitero? E' franata una zona che non ha retto alla pioggia e che è difficile da raggiungere. Per il momento dobbiamo pensare ai vivi, poi ai morti"



Uno smottamento, causato dalle abbondanti piogge cadute, ha interessato il cimitero di Mineo, nel Catanese, causando lo scivolamento di piccole cappelle e loculi. "Il nostro paese è quasi isolato - dice il sindaco Giuseppe Mistretta - stiamo riuscendo a tenere aperta soltanto la strada provinciale 31, rischiamo di rimanere senza acqua per guasti ai pozzi e decine e decine di famiglie al momento non sono raggiungibili. Stiamo coordinando gli interventi con la prefettura di Catania. Il Cimitero? E' franata una zona che non ha retto alla pioggia e che è difficile da raggiungere. Per il momento dobbiamo pensare ai vivi, poi ai morti"

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare