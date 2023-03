Attualita 321

La Polizia Ferroviaria di Caltanissetta incontra gli alunni del liceo scientifico "Alessandro Volta"

Proseguono gli incontri nell'ambito del progetto "Incroci". Nel corso dell’incontro sono stati analizzati i comportamenti scorretti

Redazione

Continuano gli incontri della Polizia di Stato con gli studenti delle scuole secondarie nissene che hanno aderito al progetti “Incroci” della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, in partenariato con il Dipartimento di Psicologia della Sapienza Università di Roma, la Fondazione ANIA e il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Caltanissetta hanno incontrato gli studenti del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” affrontando il tema del rischio connesso ai viaggi sia virtuali che fisici in ambiente stradale, ferroviario e della rete. Nel corso dell’incontro sono stati analizzati i comportamenti scorretti tipici dei tre scenari attraverso filmati realizzati dal centro sperimentale di cinematografia, con la direzione artistica del regista Maurizio Nichetti, ed esercizi studiati dagli psicologi. I temi legati alla attività di tre diverse specialità della Polizia di Stato (Ferroviaria, Stradale e delle Comunicazioni) per la prima volta vengono affrontati unitariamente e gli studenti sono al centro di lavori di gruppo finalizzati al riconoscimento e alla gestione delle emozioni che possono scaturire nei diversi scenari- viaggi sia fisici che virtuali.

Tantissime le domande poste agli agenti da parte di studenti ed insegnanti, inerenti sia i temi trattati dal progetto che altri argomenti come gli stupefacenti e l’alcool. Per tutto l’anno scolastico la Polizia Ferroviaria della Sicilia terrà incontri nell’ambito del Progetto “Incroci” con gli istituti scolastici della regione che hanno aderito.



