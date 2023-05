Cronaca 126

Papa Francesco: "Troppi quelli che lasciamo morire nel Mediterraneo"

Il richiamo del pontefice in occasione della catechesi sulla figura di San Francesco Saverio

Redazione

"I viaggi in nave a quel tempo erano durissimi e pericolosi. Molti morivano in viaggio per naufragi o malattie. Oggi purtroppo muoiono perché noi li lasciamo morire nel Mediterraneo!". Lo ha detto papa Francesco nell'udienza generale, dedicando la sua catechesi alla figura di San Francesco Saverio, considerato "il più grande missionario dei tempi moderni", patrono delle mission cattoliche. (ANSA).



