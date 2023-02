Nissa Rugby, quattro nuovi tecnici in campo. Tra questi anche tre ex giocatori

Nissa Rugby, quattro nuovi tecnici in campo. Tra questi anche tre ex giocatori

La promozione di Cristian Severino, Michele Palumbo, Francesca Sardo e Marco Castellana

Quattro nuovi tecnici in casa Nissa Rugby. Quattro nisseni, di cui tre già atleti della società di Caltanissetta, che hanno scelto di ampliare la loro conoscenza della palla ovale e di metterla al servizio della compagine cara al presidente Giuseppe Lo Celso. Cristian Severino, Michele Palumbo, Francesca Sardo e Marco Castellana hanno conseguito il titolo durante il corso in presenza che si è svolto sabato 4 febbraio nella club house della Nissa Rugby al “M. Tomaselli” di Caltanissetta, tenuto da Giuseppe Berretti, tecnico regionale responsabile didattica FIR.

I quattro hanno ottenuto il corso di primo livello e potranno allenare i giocatori dai 7 ai 13 anni. Nello specifico Marco Castellana, laureato in scienze motorie, si occuperà del reclutamento nelle scuole; Francesca Sardo affiancherà il tecnico Sonia Orlando nel progetto Nissa Rugby Kids che si svolge al PalaMilan, nel capoluogo nisseno, rivolto specificatamente ai più piccoli, dai 3 ai 7 anni.

I nuovi tecnici Michele Palumbo e Cristina Severino si occuperanno delle categorie Under 9 fino alla 13 allo stadio Tomaselli. Altri tasselli importati per la Nissa Rugby da impegnare nella crescita e nello sviluppo della promozione della palla ovale nel centro Sicilia.



