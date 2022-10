Attualita 195

Mostra di Ulisse a Gela, Giudice: "Oltre 30 mila visitatori. Il nuovo biglietto di ingresso della città per il mondo"

La nave greca di Gela, unica al mondo, è la protagonista della mostra allestita a Bosco Littorio

Redazione

04 Ottobre 2022 21:59 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/-mostra-di-ulisse-a-gela-giudice-oltre-30-mila-visitatori-il-nuovo-biglietto-di-ingresso-della-citta-per-il-mondo Copia Link Condividi Notizia

Oggi Gela deve avvertire forte e chiara la grande opportunità che sta rappresentando la mostra incentrata sulla nave greca denominata "Il mito di Ulisse". E' quanto afferma Ignazio Giudice, componente della segreteria regionale della Cgil. "Non era scontato - spiega - ma era tanto auspicabile e bene, anzi benissimo ha fatto la Regione e la Soprintendenza a prorogare l'esposizione fino al 30 Ottobre. Siamo oltre le 30.000 presenze che da tutto il mondo hanno scelto di vedere la nostra nave. 30.000 presenze che parleranno del valore culturale della mostra, del suo fascino, degli allestimenti suggestivi che sono stati creati. Noi cittadini abbiamo il dovere di rivendicare il diritto alla riappropriazione della nostra storia e per farlo dobbiamo sfidare i sogni , criticando aspramente ciò che non va ed esaltando ciò che va bene.

Dalle informazioni che ho aquisito entro il primo semestre sarò pronto il Museo della Nave: un'altra grande e unica opportunità per Gela, la Sicilia ma a questo punto per l'Italia e il mondo intero perché significherà godere di un bene universale dal valore inestimabile. Credere all'industria che non inquina è possibile e questi mesi ne hanno consolidato il convincimento di molti per cui ciò che auspico per tutti noi è che questo convincimento si trasformi in consapevolezza radica ed in azioni volte al rifiorire della nostra città. Io ci credo! Ognuno di noi dobbiamo continuare a promuovere perchè coincide con il nostro futuro".



Oggi Gela deve avvertire forte e chiara la grande opportunità che sta rappresentando la mostra incentrata sulla nave greca denominata "Il mito di Ulisse". E' quanto afferma Ignazio Giudice, componente della segreteria regionale della Cgil. "Non era scontato - spiega - ma era tanto auspicabile e bene, anzi benissimo ha fatto la Regione e la Soprintendenza a prorogare l'esposizione fino al 30 Ottobre. Siamo oltre le 30.000 presenze che da tutto il mondo hanno scelto di vedere la nostra nave. 30.000 presenze che parleranno del valore culturale della mostra, del suo fascino, degli allestimenti suggestivi che sono stati creati. Noi cittadini abbiamo il dovere di rivendicare il diritto alla riappropriazione della nostra storia e per farlo dobbiamo sfidare i sogni , criticando aspramente ciò che non va ed esaltando ciò che va bene. Dalle informazioni che ho aquisito entro il primo semestre sarò pronto il Museo della Nave: un'altra grande e unica opportunità per Gela, la Sicilia ma a questo punto per l'Italia e il mondo intero perché significherà godere di un bene universale dal valore inestimabile. Credere all'industria che non inquina è possibile e questi mesi ne hanno consolidato il convincimento di molti per cui ciò che auspico per tutti noi è che questo convincimento si trasformi in consapevolezza radica ed in azioni volte al rifiorire della nostra città. Io ci credo! Ognuno di noi dobbiamo continuare a promuovere perchè coincide con il nostro futuro".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare