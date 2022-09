Politica 264

Mazzarino, il sindaco Marino è il nuovo commissario cittadino di Forza Italia

Il deputato di Forza Italia all'Ars Michele Mancuso: "Scelta che ci riempie di orgoglio"

Redazione

10 Settembre 2022 14:44 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/-mazzarino-il-sindaco-marino-e-il-nuovo-commissario-cittadino-di-forza-italia Copia Link Condividi Notizia

“Finalmente a Mazzarino il Partito sarà rilanciato grazie alla nomina a commissario cittadino del sindaco Vincenzo Marino. Il fatto che sia proprio un primo cittadino, peraltro alla seconda legislatura, è sentore di una valenza politica e istituzionale che non può che riempirci d’orgoglio. Sono certo che saprà coinvolgere in modo trasversale uomini, donne e giovani della comunità locale, per garantire al partito una nuova linfa anche a Mazzarino, uno dei centri abitati più importanti e popolosi del centro-sud del nisseno. Ringrazio l’arch. Salvatore Arena per il lavoro sin qui svolto e con il quale continueremo a collaborare.

Ha degnamente rappresentato il partito e di questo gliene saremo sempre riconoscenti. Un ringraziamento speciale anche a Martina Selvaggio, consigliera comunale di Forza Italia e Lino Ragusa, della lista Azzurri per Mazzarino. Il loro contributo all’interno della maggioranza in Consiglio comunale è un valore aggiunto per il territorio”. Lo afferma il deputato regionale e coordinatore di Forza Italia per la provincia di Caltanissetta, on. Michele Mancuso.



"Finalmente a Mazzarino il Partito sarà rilanciato grazie alla nomina a commissario cittadino del sindaco Vincenzo Marino. Il fatto che sia proprio un primo cittadino, peraltro alla seconda legislatura, è sentore di una valenza politica e istituzionale che non può che riempirci d'orgoglio. Sono certo che saprà coinvolgere in modo trasversale uomini, donne e giovani della comunità locale, per garantire al partito una nuova linfa anche a Mazzarino, uno dei centri abitati più importanti e popolosi del centro-sud del nisseno. Ringrazio l'arch. Salvatore Arena per il lavoro sin qui svolto e con il quale continueremo a collaborare. Ha degnamente rappresentato il partito e di questo gliene saremo sempre riconoscenti. Un ringraziamento speciale anche a Martina Selvaggio, consigliera comunale di Forza Italia e Lino Ragusa, della lista Azzurri per Mazzarino. Il loro contributo all'interno della maggioranza in Consiglio comunale è un valore aggiunto per il territorio". Lo afferma il deputato regionale e coordinatore di Forza Italia per la provincia di Caltanissetta, on. Michele Mancuso.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare