La fotografia della Dia sulla mafia nel nisseno: ecco chi comanda in provincia di Caltanissetta

Secondo la mappa della Direzione Investigativa Antimiafia non ci sarebbero grandi cambiamenti

Redazione

07 Aprile 2022

In Sicilia occidentale non ci sono grandi cambiamenti nel mondo della criminalità organizzata. Diverso il discorso nella parte orientale dove soprattutto a Catania i clan mafiosi sono in piena operatività. L'articolazione di cosa nostra in provincia di Caltanissetta rimane invariata. Nella parte settentrionale della provincia si rilevano i mandamenti di Mussomeli e di Vallelunga Pratameno sotto l’influenza dei Madonia. Sul versante meridionale si registrano quelli di Riesi e Gela. Nell’ambito di quest’ultimo oltre alla famiglia di Niscemi operano le locali famiglie di cosa nostra degli Emanuello e dei Rinzivillo. A Enna vivrebbe la naturale espansione delle articolazioni di Cosa nostra nissena, catanese e messinese. Nella provincia cosa nostra risulta articolata nelle storiche famiglie di Villarosa, di Calascibetta, di Enna, di Pietraperzia e di Barrafranca. Alle predette risultano collegati gruppi malavitosi che controllano i territori dei comuni di Piazza Armerina, Aidone Agira, Valguarnera Caropepe, Leonforte e Centuripe, Regalbuto, Troina e Catenanuova.



