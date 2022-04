Eventi 147

"La Cultura è la cura", all'istituto Morselli di Gela l'Arci presenterà il progetto

L'appuntamento è per domani lunedì 4 aprile alle 10

Numerosi studi riconoscono la cultura (sia in termini di pratica che di fruizione) come una sorta di medicina che crea abilità, benessere, relazioni ed autonomia. Con indubbio beneficio soprattutto in chi si trova in condizioni di marginalità. Domani, lunedì 4 aprile, alle ore 10, a Gela nei locali dell'Istituto Tecnico Tecnologico "E. Morselli", sarà presentato il progetto nazionale "La cultura è la cura", promosso da ARCI Aps e realizzato con il finanziamento concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sul Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore ai sensi dell’art. 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

All'evento di presentazione interverranno: Greta Barbolini (Responsabile di progetto - ARCI Nazionale) e Giuseppe Montemagno (referente della rete territoriale del progetto). Saranno presenti il sindaco di Gela, Lucio Greco e il Presidente dell'ARCI Sicilia, Salvo Lipari. Aprirà i lavori Ina Ciotta, dirigente scolastico dell'I.T.T. "E. Morselli". Sarà possibile seguire l'evento anche attraverso la diretta Facebook sulla pagina di ARCI Sicilia. Il progetto viene realizzato dalla rete di partner con sede in 15 Regioni e nelle 2 Province Autonome di Trento e Bolzano. In Sicilia il partner di riferimento è l’ARCI Regionale e le attività si svolgono a Gela presso il Centro sociale di via Maurizio Ascoli che è stato individuato quale sede del CISM, il Centro di Innovazione Sociale e Mutualità che promuove le attività dei laboratori culturali e artistici.



