Dopo il Sikelia Cup e il trofeo Mare Nostrum è tempo di saluti al Palazzo del Carmine di Caltanissetta

L'incontro tra il sindaco Roberto Gambino ed i partecipanti delle manifestazioni sportive

Redazione

Si è tenuto oggi, 15 giugno 2023, nella Sala Gialla di Palazzo del Carmine, il saluto di ringraziamento dell’Amministrazione comunale a conclusione del trofeo Mare Nostrum, l’iniziativa sportiva solidale che ha anticipano la Sikelia Cup, la gara internazionale tra le Nazionali di calcio di Sicilia e Corsica, che si è svolta lo scorso 10 giugno allo stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta.

Il trofeo Mare Nostrum ha visto sfidarsi, in un incontro di calcio amichevole che si è svolto anch’esso allo stadio Tomaselli, una selezione studentesca mediterranea (costituita da studenti dell’Università di Aix-Marsiglia, dell’Università della Corsica Pasquale Paoli e da alcuni studenti degli atenei siciliani) e una selezione “senza frontiere” di ospiti del Cara di Caltanissetta.

A fare gli onori di casa il sindaco, Roberto Gambino, l’assessore allo sport, Fabio Caracausi, l’assessore alla Partecipazione, Ettore Garozzo, e la vicesindaca, Grazia Giammusso. In una Sala Gialla affollata dai componenti della squadra rappresentativa del Centro di accoglienza di Caltanissetta, assieme ai rappresentanti istituzionali del Comune erano presenti: il direttore generale della nazionale siciliana di calcio, Alberto L’Episcopo, il dirigente della Questura di Caltanissetta, Fabio Lacagnina, l’allenatore della selezione “senza frontiere”, Donato Parla, e i rappresentanti dello sponsor tecnico “Insula sportiva”, Gianluca e Giovanni Privitera.

“Grazie di cuore a tutti gli organizzatori di questa magnifica iniziativa per questo bel momento di integrazione sociale che ha visto protagonista la nostra città – ha detto il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, nel porgere i saluti ai presenti. Un’iniziativa che ripeteremo certamente – ha concluso - perché Caltanissetta è da sempre, e lo sarà per sempre, una città accogliente e solidale”.

La partita della Sikelia Cup, trofeo calcistico tra le Nazionali di Sicilia e Corsica tra i più attesi eventi del calendario extra-FIFA 2023, ha decretato la vittoria per 1-0 dei siciliani, guidati dal C.T. nisseno Giovanni Marchese, grazie alla rete del centravanti del Messina Davis Curiale. Il match tra le due selezioni è stato il culmine di una settimana di eventi calcistici e istituzionali che hanno coinvolto il Comune di Caltanissetta e il Parco delle Madonie.



