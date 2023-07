Cronaca 1344

"È domenica, smetti di fare casino". Spara al vicino di casa, 25enne gambizzato finisce in ospedale

L'episodio si è registrato a Guidonia, l'aggressore è stato individuato dai carabinieri di Tivoli

Redazione

(di Marco Carta, La Repubblica) Prima la discussione per il rumore è eccessivo: «È domenica mattina, la smetti di fare casino?». Poi i colpi di pistola. Succede a Guidonia dove un uomo questa mattina è stato gambizzato in via Germania da un vicino di casa dopo una discussione condominiale. A essere ferito alla gamba è stato un giovane di 25 anni che è stato trasportato all’ospedale Sandro Pertini. Non è in pericolo di vita. Mentre il presunto aggressore sarebbe già stato individuato dai carabinieri di Tivoli che indagano sul caso. L’uomo è stato portato in caserma e i militari stanno facendo accertamenti sull’arma e sul reale movente.

Da quanto emerso i due avrebbero iniziato a discutere per banali questioni condominiali: a far esplodere la lite l’eccessivo rumore proveniente da un’abitazione che avrebbe disturbato la quiete domenicale degli altri condomini. A quel punto l’aggressore ha esploso diversi colpi di arma da fuoco, uno dei quali ha colpito il 25enne sulla gamba. Il giovane, ritrovato in terra in una pozza si sangue, è stato immediatamente soccorso.



