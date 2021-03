Sport 311

Campionati Regionali di Pentathlon Lanci, il Track Caltanissetta si è presentato con due esordienti

Si tratta di Fabio Fiorenza che si è classificato quinto e Michele Dell'Utri che nella sua categoria ha vinto il titolo regionale

01 Marzo 2021 21:37

Ricomincia timidamente, con tutte le precauzioni del caso, l'attività in pista dei Master che fanno Atletica Leggera.

Sabato scorso si sono svolti ad Enna i Campionati Regionali di Pentathlon Lanci .

Il Track Club Caltanissetta si è presentato con due atleti; l'esordiente Fabio Fiorenza M/55 che si è classificato

5°nella sua categoria con questi risultati : Martello con maniglia mt. 7,26 - Disco mt. 20,24 - Giavellotto mt. 23,47 -

Martello 10,68 - e Peso mt. 7,94.

E Michele Dell'Utri M/60 che nella sua categoria ha vinto il Titolo Regionale con questi risultati: Martello con maniglia corta mt. 7,88 - Disco mt. 19,96 - Giavellotto mt. 19,01 - Martello mt. 15,44 - Peso mt. 6,54.

Ancorchè a corto di preparazione i due atleti nisseni si sono voluti cimentare lo stesso in queste discipline, che magari non fanno tutto l'anno, per il piacere riprendere a calcare i campi da gioco e con la speranza che quest'anno ci siano più occasioni per poter gareggiare in tutta tranquillità.



