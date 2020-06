Attualita 344

Ztl lungo il corso principale di Gela, Greco: "Così renderemo il centro storico più sicuro e vivibile"

La zona a traffico limitato sarà compreso tra l'angolo ovest di via Cocchiara e l'angolo est di via Marconi

Redazione

18 Giugno 2020 15:49

La giunta municipale di Gela ha deciso ieri per l'istituzione di una nuova Zona a Traffico Limitato nel corso Vittorio Emanuele e, precisamente, nel tratto compreso tra l'angolo ovest di via Cocchiara e l'angolo est di via Marconi. La ZTL sarà attiva dal venerdì alla domenica e nei festivi per permettere una migliore fruizione del centro storico. La nuova ZTL si aggiunge a quella, già esistente e attiva tutti i giorni dalle 18.00 alle 2.00, tra via Marconi, via G.N. Bresmes e via Trieste e a quella nel tratto compreso tra via Marconi e Piazza Salandra, attiva nei week end e nei festivi.Lungo queste arterie potranno continuare, naturalmente, a circolare i veicoli adibiti a servizi di pronto soccorso, emergenza e pronto intervento; quelli per l'espletamento dei servizi di pubblica utilità, i velocipedi, i veicoli adibiti a servizio di taxi e noleggio con conducente, previa comunicazione scritta al comando di Polizia Municipale, e i mezzi autorizzati da quest'ultimo.

Sempre nell'ottica del miglioramento della viabilità cittadina verranno, inoltre, realizzati 12 stalli di sosta riservati alle persone con limitata capacità motoria, 6 in piazza Calvario e 6 in piazza Roma. In Corso Vittorio Emanuele, infine, 2 stalli saranno realizzati per facilitare le operazioni di carico e scarico delle merci dalle ore 7.00 alle 17.30.

Le nuove disposizioni saranno valide dal 1 luglio al 14 settembre 2020. “E' interesse di questa amministrazione comunale – ha commentato il sindaco Lucio Greco – aumentare il più possibile gli spazi destinati al transito pedonale e le occupazioni di suolo pubblico, per andare incontro alle esigenze dei commercianti nel rispetto della geografia della città. Questi, infatti, potranno realizzare a loro spese l'allargamento della porzione di marciapiede da utilizzare per fini commerciali, anche tramite pedane in legno, purchè venga lasciato libero uno spazio di almeno 90 cm per il transito dei passeggini e delle carrozzine dei disabili. L'adozione di questi provvedimenti, - continua il primo cittadino – ha pure lo scopo di mettere in

sicurezza la circolazione pedonale e ciclistica, comunque già regolamentata con l'istituzione del limite di velocità massima a 20 km/h fissato per la corsia di emergenza, di migliorare la qualità dell'aria e la vivibilità del centro storico, valorizzando i nostri meravigliosi spazi aperti ed incentivando non solo la riscoperta di un patrimonio storico e artistico che nulla ha da invidiare ad altre città, ma anche risollevando le sorti di un settore, quello commerciale, gravemente danneggiato dall'emergenza Covid e che ci chiede a gran voce di porre in essere tutte le misure possibili per facilitare la rinascita”.



