Zone franche della legalità, Mancuso (FI) al M5S: "Le risorse saranno riammesse con la nuova programmazione Poc"

Il deputato di Forza Italia al Parlamento siciliano, afferma che il Movimento cinque Stelle si arrampica sugli specchi ma ogni giorno perde pezzi

Redazione

11 Dicembre 2020 17:45

“Continua la sceneggiata napoletana dei 5 stelle. Dicevano la stessa cosa per Gela e alla fine, come abbiamo sempre sostenuto dinanzi ai progetti esecutivi, la Regione ha finanziato tutto e continuerà a farlo. Tenere soldi fermi, che in questo momento possono essere dati alle imprese in crisi per il Covid, sarebbe un vero peccato. Le risorse per le zone franche della legalità nel nisseno, saranno riammesse con la riprogrammazione POC, il programma operativo complementare. Dunque, in un momento così tragico per la gente, che la smettessero di scambiare lucciole per lanterne. La sana politica di servizio al territorio, non può perdere tempo per rispondere a queste illazioni pretestuose, orchestrate per camuffare il vuoto cosmico di un movimento che ogni giorno che passa, perde pezzi all'interno delle istituzioni”. Lo afferma il deputato regionale di Forza Italia, on. Michele Mancuso, componente della Commissione Bilancio all'Ars.



