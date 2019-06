Attualita 233

Yacht di lusso fa tappa alla Scala dei Turchi: super imbarcazione con scivolo gonfiabile

A bordo dell’imbarcazione diverse persone che hanno trascorso parte della mattinata a divertirsi su uno scivolo gonfiabile

Redazione

22 Giugno 2019 08:55

Colpo d’occhio alla Scala dei Turchi. Un super yatch quest’oggi ha fatto rotta verso una delle bellezze dell’Agrigentino. Non si conosce, al momento, il proprietario della super imbarcazione. Lo yacht blu, ha scelto come panorama la Scala dei Turchi.Vip o imprenditori, il mister x naviga in acque agrigentine. A bordo dell’imbarcazione diverse persone che hanno trascorso parte della mattinata a divertirsi su uno scivolo gonfiabile. E’ iniziata la stagione dei grandi yacht gente facoltosa che è attirata dalle bellezze dell’Agrigentino, tra queste la Scala dei Turchi. (Fonte Agrigentonotizie.it - http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/super-yacht-scala-dei-turchi-realmonte-.html)





