Attualita 220

Will Smith in vacanza alle Eolie con la sua famiglia fra sole, mare e immersioni

La prima tappa è stata l'isola di Vulcano: sabato sera ha cenato al «Therasia», con al seguito la moglie Jada Pinkett e i figli Jaden Willow e Trey

Redazione

23 Luglio 2018 15:32

Sole, mare e immersioni subacque: l'attore americano Will Smith ha scelto le isole Eolie come meta per le sue vacanze insieme a tutta la famiglia. La star di Hollywood, protagonista di tanti film di successo, ha deciso di passare dei momenti di relax in Sicilia.La prima tappa è stata l'isola di Vulcano: sabato sera ha cenato al «Therasia», con al seguito la moglie Jada Pinkett e i figli Jaden Willow e Trey, dopo aver attraccato col suo enorme panfilo. E ha pure accettato di farsi fotografare con i cuochi del ristorante «Il Cappero». (Gds.it) Il video a questo link http://messina.gds.it/2018/07/23/vacanze-alle-isole-eolie-per-will-smith-il-video-dellattore-a-lipari-in-versione-sub_889685/



