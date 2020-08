Attualita 140

WhatsApp, si cambia: possibile associare un profilo a più dispositivi nello stesso momento

La società sta testando questa nuova funzionalità estendendola a 4 device contemporaneamente

Redazione

13 Agosto 2020 12:21

Dopo tante indiscrezioni, sembra avvicinarsi la possibilità di associare il profilo WhatsApp a più dispositivi e non ad un unico dispositivo per volta, come accade ora.Secondo un nuovo report di WABetaInfo, la società sta testando questa nuova funzionalità estendendola a 4 device contemporaneamente. Il problema principale - per cui il progetto fino ad ora ha trovato intoppi - sarebbe quello di trasferire agevolmente tutta la cronologia delle chat tra i vari dispositivi.

A quanto pare, però, l’ostacolo verrà superato in questa maniera: quando l’utente vorrà utilizzare WhatsApp su un secondo dispositivo, sarà necessario copiare la cronologia delle chat esclusivamente tramite connessione Wi-Fi.

Quando WhatsApp avrà copiato in modo sicuro la cronologia delle chat sul secondo dispositivo, sarà finalmente possibile utilizzare il proprio account su questo. Da quel momento in poi, tutti i messaggi arriveranno su tutti i dispositivi associati a quell'account.

L’unico nodo resterebbe la sincronizzazione tra iOS e Android. Al momento, ad esempio, non è possibile trasportare tutte le chat tra i due sistemi operativi, poichè le due piattaforme hanno strutture diverse. A questo proposito, WABetaInfo afferma che la sincronizzazione sarà multipiattaforma.



