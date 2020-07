Attualita 346

WhatsApp down in molte parti d'Europa: cosa sta succedendo, problemi anche in Sicilia

Numerose segnalazioni arrivano attraverso la piattaforma Twitter, come succede sempre in queste occasioni, legati a difficoltà nell'inviare e ricevere messaggi

Redazione

14 Luglio 2020 22:42

WhatsApp down in molte parti d'Europa, e anche in Italia e in Sicilia si stanno riscontrando problemi. Gli utenti stanno segnalando disagi con l'app di messaggistica. Numerose segnalazioni arrivano attraverso la piattaforma Twitter, come succede sempre in queste occasioni, legati a difficoltà nell'inviare e ricevere messaggi tramite WhatsApp.L'hashtag #whatsappdown sta diventando trend topic in pochissimo tempo. Effettivamente l'app sembra mostrare evidenti problemi di connessione, soprattutto nella sua versione web. Al momento da parte dell'azienda però non sono arrivate comunicazione ufficiali in merito.



