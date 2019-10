Attualita 720

WhatsApp, chi ha silenziato le chat non riceverà più notifiche. Basterà effettuare un aggiornamento

La chat non mostrerà più i badge di notifica quando si ricevono nuovi messaggi in una qualsiasi chat in modalità silenziosa

Redazione

30 Ottobre 2019 17:08

Molti utenti diranno finalmente, visto che era una delle cose più richieste in assoluto. WhatsApp ha deciso di introdurre una novità gradita a chi ha silenziato le chat, sia singole sia di gruppo, e non vuole essere spinto a riaprire l'app per controllarle. Con un aggiornamento per la versione 2.19.110, per iOS e quindi per iPhone, la chat non mostrerà più i badge di notifica quando si ricevono nuovi messaggi in una qualsiasi chat in modalità silenziosa.Prima dell'aggiornamento, silenziare una o più chat determinava la disattivazione del suono e della vibrazione di notifica, mentre il contatore dei messaggi non letti continuava a funzionare. La novità riguarda esclusivamente la versione iOS, mentre su Android è già possibile selezionare e deselezionare la spunta "Mostra notifiche" quando si attiva la modalità silenziosa.



