WhatsApp audio e video in tilt dalle 12 alle 15: interruzioni per diversi utenti nel mondo

Redazione

19 Gennaio 2020 16:17

Su WhatsApp inviare o ricevere foto, stickers e videomessaggi, così come lo scambio di messaggi vocali, è stato impossibile oggi per tre ore, dalle 12 alle 15, con un picco di interruzioni subito dopo mezzogiorno per diversi utenti nel mondo, Italia compresa.

A confermare il tilt del servizio di messaggistica istantanea per smartphone è il downdetector.it che registra problemi nell'inviare o ricevere messaggi per il 96% degli utenti. Su Twitter l'hashtag #WhatsAppDown è tra i trending topic.

