"Welfare e bilateralità nel Terziario, quale per il territorio", seminario a Caltanissetta per analizzare la normativa vigente

Il seminario si terrà il 29 novembre alle 9 presso l'Hotel San Michele. L'iniziativa è a cura dell'Ente Bilaterale del Terziario

Redazione

23 Novembre 2019 16:00

Il Welfare aziendale è costituito da una serie molto ampia di beni o servizi (scolastici, sanitari, assistenziali, ricreativi) che possono essere riconosciuti dal datore di lavoro ai propri dipendenti in aggiunta alla retribuzione contrattuale, nel rispetto di determinati requisiti posti dalla Legge, col vantaggio di ridurre, fino ad azzerare, il “cuneo fiscale” su queste somme aggiuntive.Se ne parlerà venerdì 29 novembre 2019 alle ore 9,00 presso l’Hotel San Michele Via Fasci Siciliani 6 a Caltanissetta durante il convegno organizzato dall’ Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Caltanissetta organismo paritetico costituito dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori: CONFCOMMERCIO e FILCAMS-Cgil, FISASCAT-Cisl, UILTuCS-Uil

Il convegno è organizzato in collaborazione con l’Ordine Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale Caltanissetta, che rilascerà agli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro n° 4 crediti formativi, e ADAPT (Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali).

Il tema del Welfare aziendale non è mai stato sotto i riflettori come negli ultimi due anni; i recenti interventi legislativi favoriscono infatti l’adozione di politiche di welfare nelle organizzazioni aziendali di ogni dimensione e settore.





