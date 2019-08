Salute 106

Weekend con temperature stabili, poi in Sicilia arriverà il grande caldo: temperature fino a 40 gradi

La prossima settimana vede una graduale intensificazione del caldo sulle regioni centro-meridionali: tra martedì e venerdì probabile nuova ondata di calore

02 Agosto 2019 17:25

Weekend con tempo stabile ovunque e caldo perlopiù nella norma prima dell'arrivo, la prossima settimana, di una fiammata africana al sud, con temperature fino a 40 gradi su Calabria, Sicilia e Sardegna mentre al centro nord è atteso il passaggio di una perturbazione atlantica con il rischio di temporali localmente anche di forte intensità.



E' la previsione dei meteorologi di Meteo Expert per il primo weekend di agosto e per la prossima settimana in cui è attesa una nuova ondata di calore (la quarta dell'estate) sulle regioni centro-meridionali.



Per sabato nuvolosità residua su Romagna, regioni centrali adriatiche e nord della Puglia; ultime gocce di pioggia lungo le coste marchigiane e abruzzesi, ma con tendenza a un generale miglioramento. Per il resto, la giornata sarà in prevalenza soleggiata: nel pomeriggio qualche addensamento lungo l'Appennino centro-meridionale e attorno ai rilievi tra Veneto e Friuli, dove non si escludono sporadici e brevi rovesci.



Temperature in lieve rialzo al Nord, ma con valori non oltre i 30-31 gradi; in calo al Centro-Sud, ma con punte ancora oltre 35 gradi su Calabria e Sicilia.



Domenica giornata estiva e soleggiata su tutta la Penisola, a parte qualche locale addensamento in sviluppo nel pomeriggio attorno alle zone montuose. Temperature in lieve calo su Calabria e Sicilia, in aumento al Centro-Nord.



La prossima settimana vede una graduale intensificazione del caldo sulle regioni centro-meridionali: tra martedì e venerdì probabile nuova ondata di calore con temperature che, a metà settimana, si porteranno tra 35 e 40 gradi e picchi localmente superiori su Sardegna e Sicilia. Nelle regioni settentrionali le temperature non dovrebbero superare i 35 gradi.

