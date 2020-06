Attualita 266

Volo inaugurale Firenze/Palermo/Firenze per Air Dolomiti: collegamenti 4 volte a settimana

l'Embraer E195LR coprirà la rotta per tutta l’estate: ecco date e orari

Redazione

05 Giugno 2020 18:00

Volo inaugurale Firenze/Palermo/Firenze per Air Dolomiti, la compagnia aerea del Gruppo Lufthansa. Stamane, alle 13,30, al Falcone Borsellino è atterrato l'Embraer E195LR che coprirà la rotta per tutta l’estate. La compagnia collegherà Firenze con il capoluogo siciliano per quattro volte alla settimana: lunedì, giovedì, venerdì e domenica con partenza, da Palermo, alle 14 dal 5 giugno al 18 giungo, e alle 18, dal 19 giugno al 23 ottobre.



Volo inaugurale Firenze/Palermo/Firenze per Air Dolomiti, la compagnia aerea del Gruppo Lufthansa. Stamane, alle 13,30, al Falcone Borsellino è atterrato l'Embraer E195LR che coprirà la rotta per tutta l’estate. La compagnia collegherà Firenze con il capoluogo siciliano per quattro volte alla settimana: lunedì, giovedì, venerdì e domenica con partenza, da Palermo, alle 14 dal 5 giugno al 18 giungo, e alle 18, dal 19 giugno al 23 ottobre.



Azzolina: "Fare lezione anche nei musei, cinema e teatri per avere una scuola che si apre al territorio"

News Successiva Cassa integrazione, il ministro Catalfo: in 10 giorni azzeriamo l'arretrato. Riguarda 600mila lavoratori

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare