Volo Easyjet, donna cacciata dall'aereo per non aver indossato la mascherina: tossisce sui passeggeri

La donna è stata fatta scendere da un volo dopo che si è rifiutata di indossare il dispositivo di protezione

19 Ottobre 2020 20:16

Passeggera furiosa senza mascherina a bordo, urla ed insulti, colpi di tosse sui passeggeri. È successo il 18 pomeriggio sul volo EZY481 da Belfast a Edimburgo della EasyJet, quando l’equipaggio ha fatto scendere una donna perché senza dispositivo di protezione facciale. “Tutti muoiono, ca.. "Spero che tu muoia fottutamente". 'Vaffanculo, oh vaffanculo. 'Hai bisogno di farti una vita. Tutti muoiono, lo sai?. Per il coronavirus o altro, muoiono tutti”, ha urlato la passeggera mentre veniva invitata a lasciare l’aereo. Un portavoce della compagnia aerea ha confermato l’episodio raccontando: «La polizia è intervenuta dopo che una passeggera ha creato scompiglio a bordo, rifiutandosi di indossare la mascherina”. La scena è stata filmata da un altro passeggero ed il video è subito finito sui social network. Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ricorda a chi vola che Le linee guida dell’AESA (Agenzia europea per la sicurezza aerea) obbligano tutti i passeggeri ad indossare un dispositivo di protezione sul viso, tranne quando si mangia o si beve». La donna è stata arrestata e risulta al momento indagata. Ecco il video: https://youtu.be/PtAdIN_sPXE

