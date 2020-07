Sport 111

Volley, primo acquisto stagionale dell'Albaverde: a Caltanissetta arriva Valeria La Mattina

Fisico possente con una grande presenza sottorete soprattutto a muro, Valeria è reduce da un ottimo campionato in serie B2 con il Paomar Volley Siracusa

10 Luglio 2020 20:06

E’ Valeria La Mattina il primo acquisto dell’Albaverde versione serie B2. L’atleta canicattinese classe 1995 va a rinforzare il roster delle centrali della squadra nissena.Alta 180 cm., fisico possente con una grande presenza sottorete soprattutto a muro, Valeria è reduce da un ottimo campionato in serie B2 con il Paomar Volley Siracusa, mentre nella stagione precedente era stata tra le protagoniste principali in serie C del vittorioso cammino della Natì Volley.

Quest’anno sposa il progetto Albaverde e dalle sue parole trapela tanto entusiasmo:

”Sono molto felice di aver raggiunto l’accordo con la società cara al presidente Montagnino per tanti motivi, la vicinanza a casa e il ritrovare un grande allenatore come Nanni Di Mario.”

“ Ho avuto ottime referenze da persone a me care che mi hanno spinta a scegliere quella che viene definita una grande famiglia, infatti per me il rendimento migliore per un’atleta viene dalle persone che credono in te. Spero di ricambiare la fiducia che mi è stata accordata e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura che sicuramente sarà avvincente.”

Intanto in settimana il presidente Sergio Montagnino ha incontrato i tecnici Nanni Di Mario e Fabrizio Montagnino per cominciare a programmare la stagione futura che ha già come prima scadenza l’inizio della serie B2 fissato per il 7/8 novembre.

E’ stata un’utile occasione per riesaminare i momenti salienti del campionato concluso in anticipo per l’emergenza COVID mettendo a fuoco anche quali sono stati i punti di debolezza di una stagione che comunque aveva visto tra le protagoniste la formazione nissena.

L’obiettivo è quello di disputare un campionato di assestamento dopo il doppio salto mortale che ha visto la società nissena partendo dalla serie D in due anni approdare in B2.

“Un ringraziamento sentito va a tutta la dirigenza per la riconfermata fiducia – è stato il primo commento di Di Mario - ho vissuto un anno speciale con delle persone speciali che hanno condiviso ogni momento della stagione.”

“ È un enorme piacere guidare ancora l’Albaverde in questo campionato nazionale che mancava a Caltanissetta da tanto tempo – ha continuato il tecnico ennese - un plauso va a tutte le atlete con le quali siamo riusciti a creare un gruppo coeso ed eccezionale che ha consentito la splendida cavalcata nel campionato trascorso conclusosi anticipatamente, come tutti sappiamo, con uno splendido secondo posto.”

Adesso si lavorerà per formare un roster all’altezza del campionato – ha concluso Di Mario - facendo in modo che non sia una fugace apparizione ma una ulteriore conferma che Caltanissetta merita la B2! Essere coadiuvato da Fabrizio, amico ed esperto tecnico giovanile anche il prossimo anno, sarà per me garanzia di continuità e presupposto per fare bene. Forza Albaverde!”



