Sport 160

Volley, l'Albaverde Caltanissetta scalda i motori: confermata la presenza di quattro atlete

In squadra Tania Marino, Alessandra Erba, Diana Ferraloro e Lorena Tilaro. A loro si aggiungono Valeria La Mattina, Francesca Cusumano e Fabiola Aroujo

Redazione

04 Agosto 2020 08:08

Nella composizione del roster dell’Albaverde 2020-2021 che disputerà la serie B2 femminile, dopo i nuovi arrivi di Valeria La Mattina, Francesca Cusumano e Fabiola Aroujo e la conferma di Tania Marino, arriva anche la riconferma di Alessandra Erba, Diana Ferraloro e Lorena Tilaro.La prima indosserà ancora una volta la fascia di capitano essendo stata una presenza costante nell’Albaverde targata fratelli Montagnino (con 252 presenze e 2130 punti totalizzati) e dove lo scorso anno ha condiviso il ruolo di centrale con Diana Ferraloro giocatrice della notevoli qualità atletiche e umane che nella scorsa stagione in serie C è stata sempre presente nelle 14 gare disputate in cui ha realizzato 110 punti.

La maglia di libero anche per la stagione 2020 – 2021 sarà di Lorena Tilaro, l’atleta gelese che ritrova la serie B dove in passato ha militato sia in serie B1 e che in B2 e che con l’Albaverde in anni diversi ha totalizzato 44 presenze.

Quindi comincia a prendere forma la formazione che sarà allenata per il secondo anno consecutivo da Nanni Di Mario anche se la campagna acquisti non sembra conclusa.

Intanto i dirigenti dell’Albaverde hanno preso atto con rammarico della decisione di Angela Mosca e Francesca Romeo di dare forfait per la prossima stagione anche se con motivazioni diverse.

Le due palleggiatrici sono state tra le protagoniste dello scorso campionato di serie C dove sono state alternate nel difficile ruolo di registe della squadra che era posizionata al secondo posto del girone A prima del blocco per la pandemia.

Per la cronaca Angela Mosca ha vestito la maglia dell’Albaverde in parecchi campionati totalizzando 196 presenze con 388 punti, mentre Francesca Romeo nella stagione scorsa è scesa in campo 13 volte con 24 punti totalizzati.

A loro va il riconoscente ringraziamento della dirigenza tutta con l’augurio che possano restare vicine, anche se con ruoli diversi, alla società in un prossimo futuro.

Intanto in casa Albaverde si resta in attesa della ufficializzazione del girone che sarà composto da 12 squadre tra cui le 10 siciliane e 2 calabresi.



Nella composizione del roster dell’Albaverde 2020-2021 che disputerà la serie B2 femminile, dopo i nuovi arrivi di Valeria La Mattina, Francesca Cusumano e Fabiola Aroujo e la conferma di Tania Marino, arriva anche la riconferma di Alessandra Erba, Diana Ferraloro e Lorena Tilaro.La prima indosserà ancora una volta la fascia di capitano essendo stata una presenza costante nell’Albaverde targata fratelli Montagnino (con 252 presenze e 2130 punti totalizzati) e dove lo scorso anno ha condiviso il ruolo di centrale con Diana Ferraloro giocatrice della notevoli qualità atletiche e umane che nella scorsa stagione in serie C è stata sempre presente nelle 14 gare disputate in cui ha realizzato 110 punti.

La maglia di libero anche per la stagione 2020 – 2021 sarà di Lorena Tilaro, l’atleta gelese che ritrova la serie B dove in passato ha militato sia in serie B1 e che in B2 e che con l’Albaverde in anni diversi ha totalizzato 44 presenze.

Quindi comincia a prendere forma la formazione che sarà allenata per il secondo anno consecutivo da Nanni Di Mario anche se la campagna acquisti non sembra conclusa.

Intanto i dirigenti dell’Albaverde hanno preso atto con rammarico della decisione di Angela Mosca e Francesca Romeo di dare forfait per la prossima stagione anche se con motivazioni diverse.

Le due palleggiatrici sono state tra le protagoniste dello scorso campionato di serie C dove sono state alternate nel difficile ruolo di registe della squadra che era posizionata al secondo posto del girone A prima del blocco per la pandemia.

Per la cronaca Angela Mosca ha vestito la maglia dell’Albaverde in parecchi campionati totalizzando 196 presenze con 388 punti, mentre Francesca Romeo nella stagione scorsa è scesa in campo 13 volte con 24 punti totalizzati.

A loro va il riconoscente ringraziamento della dirigenza tutta con l’augurio che possano restare vicine, anche se con ruoli diversi, alla società in un prossimo futuro.

Intanto in casa Albaverde si resta in attesa della ufficializzazione del girone che sarà composto da 12 squadre tra cui le 10 siciliane e 2 calabresi.



News Successiva Pro Nissa, altro colpo di mercato: arriva Emanuele Brasile nel ruolo di laterale ambidestro

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare