Volley, l'Albaverde Caltanissetta ritorna in campo ospitando il Castelvetrano. Il tecnico: "Avversarie da non sottovalutare"

La gara, in programma sabato 1 febbraio con inizio alle ore 18, sarà preceduta dall’incontro con fischio di inizio alle 16, valido per il campionato under 14 tra Albaverde e Volleyball Team San Cataldo.

Redazione

30 Gennaio 2020 16:49

L’Albaverde, dopo la parentesi infruttuosa in Coppa Sicilia, ritorna in campo ancora tra le mura amiche ospitando il Castelvetrano, terza forza del campionato, che in classifica si trova a sei lunghezze dalla formazione nissena che staziona saldamente al secondo posto a due punti dalla vetta.La squadra di Scaglione per buona parte del girone di andata ha conteso alle ragazze di Nanni Di Mario la seconda posizione in classifica bruscamente abbandonata nelle ultime due giornate del girone di andata a causa delle sconfitte in casa con la capolista Marsala e in trasferta ad opera del Ficarazzi attuale settima forza del campionato.

Dal canto suo l’Albaverde deve subito metabolizzare la sconfitta di Coppa e incrementare la striscia di sei vittorie consecutive se vuole continuare a tenere il ritmo del Marsala sperando in un suo passo falso.

“Non voglio che le mie ragazze, pensando alle ultime due sconfitte della formazione trapanese, sottovalutino le nostre prossime avversarie – è stato il commento di presentazione della gara da parte del tecnico dell’Albaverde Nanni Di Mario – il Castelvetrano resta squadra temibile soprattutto se non viene affrontato con lo spirito giusto.”

All’andata Erba e compagne si imposero in trasferta per 1 a 3 al termine di un incontro non semplice e vinto grazie a un primo set conquistato ai vantaggi e con un finale di gara in crescendo.

La gara, in programma sabato 1 febbraio con inizio alle ore 18, sarà preceduta dall’incontro (fischio di inizio ore 16) valido per il campionato under 14 tra Albaverde e Volleyball Team San Cataldo.



