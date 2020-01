Sport 120

Volley, a Caltanissetta i quarti di Coppa Sicilia: l'Albaverde incontra la Pallavolo Zafferana

L'incontro sarà disputato al Palacannizzaro. E' un appuntamento da "dentro o fuori". Chi vince va in semifinale-

Redazione

24 Gennaio 2020 15:37

Fermo il campionato, che osserva un turno di riposo tra la fine del girone di andata e l’inizio del ritorno, in programma in questo fine settimana ci sono i quarti di finale di Coppa Sicilia a cui hanno acquisito il diritto a partecipare le prime otto formazioni dei tre gironi di Serie C femminile.Di fatto scenderanno in campo le prime due classificate dei tre raggruppamenti e le due migliori terze.

Gli accoppiamenti dei quarti sono stati fatti secondo il ranking regionale che vede l’Albaverde piazzata al quarto posto.

La squadra nissena (seconda nel girone A) affronterà la Pallavolo Zafferana (quinta su base regionale e seconda nel girone C) sabato 25 gennaio con inizio alle ore 18 al PalaCannizzaro in una gara “secca” la cui vincente si qualificherà per la successiva semifinale.

Il cammino delle due formazioni è stato quasi simile: 8 vittorie tutte da tre punti e una sconfitta per Erba e compagne, 8 vittorie di cui una da due punti e una sconfitta per le catanesi.

Entrambre le squadre hanno rimediato l’unica sconfitta per mano delle rispettive capoliste.

Si preannuncia un incontro avvincente che, al di là della posta in palio, costituirà per entrambe le formazioni un ottimo test in vista della seconda parte del campionato che le vede in piena corsa per la conquista della promozione in serie B.

La Pallavolo Zafferana è al secondo anno di serie C e costituisce un complesso forte fiscicamente con delle buone individualità e molte ambizioni tra cui quella di approdare in un paio di anni nella serie superiore.

L’Albaverde è una matricola nel massimo campionato regionale e si è già messa in mostra come una squadra che non molla mai e che ha conquistato a pieno titolo l’etichetta di formazione rivelazione del proprio girone.

Per gli appassionati di pallavolo nisseni sarà sicuramente un incontro da non perdere.



Fermo il campionato, che osserva un turno di riposo tra la fine del girone di andata e l’inizio del ritorno, in programma in questo fine settimana ci sono i quarti di finale di Coppa Sicilia a cui hanno acquisito il diritto a partecipare le prime otto formazioni dei tre gironi di Serie C femminile.Di fatto scenderanno in campo le prime due classificate dei tre raggruppamenti e le due migliori terze.

Gli accoppiamenti dei quarti sono stati fatti secondo il ranking regionale che vede l’Albaverde piazzata al quarto posto.

La squadra nissena (seconda nel girone A) affronterà la Pallavolo Zafferana (quinta su base regionale e seconda nel girone C) sabato 25 gennaio con inizio alle ore 18 al PalaCannizzaro in una gara “secca” la cui vincente si qualificherà per la successiva semifinale.

Il cammino delle due formazioni è stato quasi simile: 8 vittorie tutte da tre punti e una sconfitta per Erba e compagne, 8 vittorie di cui una da due punti e una sconfitta per le catanesi.

Entrambre le squadre hanno rimediato l’unica sconfitta per mano delle rispettive capoliste.

Si preannuncia un incontro avvincente che, al di là della posta in palio, costituirà per entrambe le formazioni un ottimo test in vista della seconda parte del campionato che le vede in piena corsa per la conquista della promozione in serie B.

La Pallavolo Zafferana è al secondo anno di serie C e costituisce un complesso forte fiscicamente con delle buone individualità e molte ambizioni tra cui quella di approdare in un paio di anni nella serie superiore.

L’Albaverde è una matricola nel massimo campionato regionale e si è già messa in mostra come una squadra che non molla mai e che ha conquistato a pieno titolo l’etichetta di formazione rivelazione del proprio girone.

Per gli appassionati di pallavolo nisseni sarà sicuramente un incontro da non perdere.



News Successiva All included, intenso pomeriggio sportivo di basket di serie D tra l'Invicta di Caltanissetta ed il Cus Palermo

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare