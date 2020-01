Attualita 165

Voli scontati da Trapani: il biglietto più costoso sarà 45 euro. Lo prevede la continuità territoriale

Verranno messi a disposizione circa 50 milioni di euro per garantire prezzi calmierati per lo scalo di Trapani Birgi e per quello di Comiso

Redazione

19 Gennaio 2020 16:07

Sarà di 45 euro il prezzo più alto per le tratte dall'aeroporto di Trapani. Si tratta dei voli Trapani-Parma e Trapani-Firenze. Tutti gli altri invece verranno offerti al costo di 35 euro: Trapani-Brindisi, Trapani-Ancona, Trapani-Perugia, Trapani-Napoli.È quanto prevede il bando per la continuità territoriale firmato dal ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli e con il quale verranno messi a disposizione circa 50 milioni di euro per garantire prezzi calmierati per lo scalo di Trapani Birgi e per quello di Comiso. Soddisfatto il presidente di Airgest, Salvatore Ombra. «La notizia era da tempo nell'area e l'aspettavamo con fiducia - afferma - Ora ritengo che sarà possibile entro luglio avere contezza di quali compagnie e quanti voli effettivamente potranno essere operativi da e per Birgi. È comunque un primo risultato - continua Ombra - del lavoro che hanno fatto la Regione Siciliana, e per essa il presidente Nello Musumeci, ma anche il nostro aeroporto, in direzione di un concreto incremento dei flussi verso il territorio provinciale».



