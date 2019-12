Cronaca 638

"Voglio morire" ma il tentativo di suicidio di un sessantenne fallisce perchè era finito il gas

L'uomo aveva telefonato ad un amico confidandogli il suo intento di farla finita. Quando sono arrivati i carabinieri ha detto loro di non esserci riuscito

Redazione

07 Dicembre 2019 11:00

Serata di tensione ieri a Mascalucia a causa di un tentato suicidio che non si è tramutato in tragedia. Un uomo sulla sessantina, abitante in una villa, ha telefonato a un vecchio amico confidandogli “Voglio morire”.L’interlocutore ha tergiversato al telefono intrattenendo l’aspirante suicida e, nel contempo, ha detto alla moglie di avvertire immediatamente i carabinieri raccontandogli l’accaduto.

Da qui è stata una frenetica corsa: la centrale operativa ha mandato una pattuglia che ha subito avvertito dell’imminente pericolo la nipote 25enne; la ragazza, ignara del progetto suicida in corso, stava tranquillamente riposando in casa con la figlia di 2 anni.

Constatato che lo zio non era in casa, i militari immediatamente hanno forzato i lucchetti dei vani dei contatori, quindi si sono diretti lì dove hanno percepito l’odore acre del gas.

Arrivati in una dépendance della villa hanno chiamato per nome l’uomo che, dopo alcuni loro tentativi di apertura della porta, è uscito lamentandosi di non esser riuscito a farla finita perché… era finito il gas.

Pur se offuscato dall’inalazione, ha raccontato loro affranto di non esser in grado di continuare e di aver problemi economici che potrebbero essere correlati a una dipendenza dal gioco.



