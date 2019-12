Politica 53

"Vogliamo strade sicure", viabilità in ginocchio: il comitato organizza un incontro a Marianopoli

All'incontro, in programma per venerdì 20 dicembre, sono stati invitati i deputati Michele Mancuso e Nuccio Di Paola

Redazione

18 Dicembre 2019 17:58

Venerdì 20 Dicembre alle 20.30 presso i locali della parrocchia della Chiesa Madre di Marianopoli si svolgerà il secondo dibattito sulle condizioni delle strade del Vallone, interverranno i deputati regionali Michele Mancuso di Forza Italia e Nuccio Di Paola del Movimento Cinque Stelle. Sono stati invitati tutti i Sindaci del Vallone oltre al deputato regionale Giuseppe Arancio del Partito democratico. Il comitato di liberi cittadini del Vallone(Vogliamo strade sicure) continuerà a mettere in atto iniziative che hanno come unico obiettivo il miglioramento delle condizioni stradali del Vallone!! Non si può più continuare a percorrere queste strade-mulattiere rischiando la propria vita. Se per decenni la politica non ha dato adeguate risposte è arrivato il momento di intervenire, i cittadini sono stanchi e stufi, vogliamo che i nostri diritti vengano rispettati. Dobbiamo mobilitarci come cittadini attivi e partecipare a qualsiasi iniziativa che ha una finalità giusta. Non possiamo nel 2019 avere strade colabrodo, sensibilizziamo chi di dovere a dare delle risposte immediate e urgenti!!!



