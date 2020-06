Cronaca 101

Vittima di stupro si vendica accoltellando uno degli autori: arrestata anche lei

Ai domiciliari sono finiti anche il fidanzato e un amico con i quali ha pianificato l'agguato

26 Giugno 2020 08:21

Per vendicare una violenza sessuale di gruppo subita nel gennaio 2019 dopo una serata in discoteca, una minorenne ha pianificato con il fidanzato e un amico un agguato nei confronti di uno dei violentatori, un pachistano di 19 anni accoltellato il 12 novembre 2019 alla stazione ferroviaria di Novate Milanese (Milano). I carabinieri di Rho hanno eseguito due diverse ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari: hanno arrestato i tre italiani per tentato omicidio, tentata rapina e porto abusivo d'armi; e tre pachistani maggiorenni per violenza sessuale di gruppo. (ANSA)

