Visite ai congiunti, dal 18 maggio decade il vincolo: sarà possibile vedere anche gli amici

E' una delle ipotesi su cui stanno discutendo, secondo quando si apprende, maggioranza e governo

12 Maggio 2020

Con l’apertura di negozi, bar e ristoranti prevista per il 18 maggio potrebbe essere eliminato il vincolo che consente gli spostamenti solo per far visita ai congiunti (oltre che per necessità, lavoro e motivi di salute).E' una delle ipotesi su cui stanno discutendo, secondo quando si apprende, maggioranza e governo. Sulla questione, che consentirebbe di fatto agli amici di poter andare al ristorante o al bar, non c'è ancora accordo, con alcuni ministri che spingerebbero affinché il vincolo rimanga.





