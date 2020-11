Attualita 181

Visita del Governatore al Lions Club "Caltanissetta dei Castelli": donati generi alimentari alla parrocchia Santa Lucia

In questi giorni, inoltre, il Lions Club "Caltanissetta dei Castelli" ha aderito alla proposta del Governatore di realizzare una locandina da divulgare sui social in cui si invita la popolazione a rispettare la normativa vigente

13 Novembre 2020 18:14

Il Governatore del Distretto 108YB Sicilia, Avvocato Mariella Sciammetta, in "visita" al Lions Club "Caltanissetta dei Castelli".Purtroppo a causa dell'emergenza sanitaria la visita sarà con collegamento on line.

Solitamente quando un Governatore fa una visita ad un Club riceve un omaggio, un presente tipico del luogo. Quest'anno, invece, il Governatore ha espressamente chiesto che la somma solitamente spesa per l'omaggio venisse utilizzata per un service di beneficenza.

Ed allora il Lions "Caltanissetta dei Castelli" ha stanziato una somma per acquistare generi alimentari di prima necessità che sono stati immediatamente portati a padre Giuseppe Catarinicchia, Parroco di Santa Lucia, che ha un piccolo banco alimentare a favore delle famiglie più bisognose del quartiere, siano essi nisseni o extracomunitari.

A rappresentare il Club, in rispetto del divieto di assembramento, il Segretario, una Socia ed il Presidente della Zona 24.

Padre Giuseppe ha molto ringraziato sia il gesto del Governatore sia l'immediata risposta del Club perché in questo modo si attutisce la grande richiesta di aiuto che giunge continuamente in Parrocchia, specie in questo periodo molto difficile per tutti.

In questi giorni, inoltre, il Lions Club "Caltanissetta dei Castelli" ha aderito alla proposta del Governatore di realizzare una locandina da divulgare sui social in cui si invita la popolazione a rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da Covid-19. Anche questo è un servizio per la nostra comunità perché solo insieme e con la collaborazione di tutti possiamo riuscire a superare questo momento drammatico. La locandina realizzata è stata pubblicata e pubblicizzata non solo sulla pagina Facebook del Club, ma anche tramite i vari profili social privati dei singoli Soci.



