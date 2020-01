Salute 1042

Virus Cina, morti salgono a 17. Allarme arriva anche in Italia: allertati i medici di famiglia

I sintomi del Coronavirus sono "febbre, difficoltà respiratoria, tosse, dolori muscolari, cefalea e malessere generale"

22 Gennaio 2020

Si aggrava il bilancio delle persone morte a causa del nuovo coronavirus cinese. I media statali cinesi parlano di 17 vittime e precisano che sono state registrate nella provincia di Hubei, dove si trova la città-focolaio di Wuhan. Il comune, come riporta la Bbc, è stato isolato: si è temporaneamente fermato il trasporto pubblico con tutti i treni e gli aerei in partenza cancellati per contrastare la diffusione dell'epidemia. Le autorità locali sconsigliano ai visitatori di entrare nel territorio: "Non venite". Intanto, dopo i primi casi di diffusione del Coronavirus fuori dai confini cinesi, l'allarme è arrivato anche in Italia. I medici di famiglia, soprattutto quelli che operano nelle grandi città italiane dove si trovano gli aeroporti internazionali, si stanno attrezzano per affrontare l'eventualità che il virus varchi le frontiere. Un primo caso sospetto in Europa sarebbe a San Pietroburgo, sotto osservazione un russo rientrato dall'Asia.Il ministero della Salute informa i medici

La Federazione nazionale dei medici di famiglia (Fimmg) sta trasferendo ai dottori di base tutte le informazioni sulla situazione, la descrizione dei sintomi e i percorsi epidemiologici indicati dall'Istituto Superiore di Sanità e dal ministero della Salute. Un allarme è già stato inviato ai camici bianchi territoriali a Milano e in mattinata a Roma. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ecdc) ha fatto sapere che il rischio di importazione del virus in Europa è passato da "basso" a "moderato", mentre è "alto" nei Paesi asiatici. E in Russia il ministro della Salute russo Mikhail Murashko, secondo quanto riportano i media locali, ha riferito che ci sarebbe un sospetto di infezione da coronavirus. Sono in corso gli esami su un cittadino russo rientrato oggi dalla Cina.

I sintomi

Nell’alert diffuso della Federazione italiana medici di famiglia si legge che i sintomi del Coronavirus sono “febbre, difficoltà respiratoria, tosse, dolori muscolari, cefalea e malessere generale”. "Se si accusano questi sintomi - si avverte - e si è di ritorno dalla Cina bisogna avvisare telefonicamente il medico e non assumere farmaci di automedicazione”.

I primi casi fuori dalla Cina

Un primo caso di Coronavirus è stato segnalato anche negli Stati Uniti. Si tratterebbe di un trentenne contagiato, attualmente in condizioni stabili. Il giovane è stato recentemente a Wuhan ed è ricoverato da una settimana con i sintomi di una polmonite. Un altro contagio si è verificato a Macao dove un’imprenditrice 52enne, arrivata domenica in treno dalla vicina città di Zhuhai, è risultata positiva al virus. Nella regione semiautonoma cinese è stato ordinato a tutti gli impiegati dei suoi casinò di indossare una maschera per arginare l’epidemia. Primo contagio anche a Hong Kong, mentre altri casi si sarebbero registrati nelle Filippine e in Thailandia, in Giappone e Corea del Sud. Un uomo che era stato isolato in Australia, invece, dalle analisi non è stato colpito dal coronavirus. In totale, le persone contagiate sono almeno 440. L'Ecdc, invece, ha aggiornato le statistiche sui casi accertati che parlano di 292 contagi e nove vittime. Il presidente Usa Donald Trump ha fatto sapere che gli Usa avrebbero un piano per contenere il morbo.

L’emergenza a Wuhan

Per far fronte all’emergenza le autorità sanitarie di Wuhan hanno annunciato l'immediata disponibilità di 800 posti letto in tre diversi ospedali selezionati e la preparazione nel più breve tempo possibile di altri 1.200. Peng Houpeng, vicedirettore della Commissione sanitaria municipale, ha annunciato inoltre che cinque nuovi reparti di terapia intensiva sono stati messi in piedi, in altrettanti ospedali locali, ciascuno con 30 operatori sanitari in servizio 24 ore su 24. Il ministero dell'Istruzione cinese ha invece invitato le scuole di tutto il Paese a elaborare piani di emergenza per far fronte al nuovo virus con la richiesta ai presidi di pianificare il rientro di studenti e insegnanti, attualmente in vacanza per il capodanno cinese, evitando “assembramenti di massa a meno che non sia necessario durante il Festival di Primavera e le vacanze invernali”. (Ansa)



