Violenza sulle donne, cortometraggio realizzato a Gela vola alla finale di un concorso che si terrà a Beverly Hills

Si tratta dell’unico film italiano ammesso al concorso. La presentazione del corto avverrà mercoledì 28 agosto

Redazione

26 Agosto 2019 12:56

Mercoledì 28 agosto, alle 21.30, presso l’Eschilo Lab, in piazza Sant'Agostino, a Gela, verrà presentato il cortometraggio “Ergo Sum”. Si tratta di un film selezionato all’undicesima edizione del festival “Lady Filmmakers” che si svolgerà a Beverly Hills dal 26 al 29 settembre. “Ergo Sum” è stato scelto come unico film Italiano in concorso. Attraverso la danza, il film lancia un messaggio contro la violenza sulle donne. Alla presentazione del cortometraggio, interverranno il direttore artistico del teatro Eschilo Francesco Longo e l’intero cast del film.



