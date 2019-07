Cronaca 523

Violenza sessuale su una studentessa: fermati due bengalesi a Palermo

Le indagini si sono avvalse del sistema di videosorveglianza. In alcuni frame è rimasto impresso il volto degli aggressori

Redazione

13 Luglio 2019

Due fermi per violenza sessuale di gruppo. La polizia ha individuato due cittadini del Bangladesh, Sagor Deb 21 anni e Ferdause Kahn Hamaet, 19 anni, che avrebbero abusato di una studentessa a Palermo.Il provvedimento è stato emesso dal procuratore aggiunto Annamaria Picozzi e dal pm Luisa Bettiol. La violenza, secondo l'accusa sarebbe avvenuta la notte dello scorso 4 luglio.

Le indagini si sono avvalse dei racconto della studentessa e dei filmati dei negozi e delle abitazioni nella zona. In alcuni frame è rimasto impresso il volto degli aggressori.Individuati i due giovani gli agenti hanno eseguito una perquisizione in casa. Sono stati sequestrati gli indumenti indossati e i cellulari dove sono stati trovati i video della violenza. (Gds.it)



